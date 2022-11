‘1899′: criadores da série falam sobre comparações com ‘Dark’ e seu futuro na Netflix

Uma das grandes sensações dos últimos dias foi ‘1899′, a nova série de mistério e ficção científica dos mesmos criadores de ‘Dark’. O final de sua primeira temporada deixa claro que a ideia dos responsáveis é continuar com a história, mas a Netflix ainda não confirmou a segunda temporada.

Isso significa que seus criadores Baran bo Odar e Jantje Friese já estejam pensando no futuro de ‘1899′, mas também nas inevitáveis comparações com ‘Dark’. Sobre esse ponto, Friese destaca o seguinte em uma interessante entrevista ao The Hollywood Reporter:

Em completa situação de 🪲🪲🪲 pic.twitter.com/jD0L2vS2RF — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 19, 2022

“‘1899′ tem uma estrutura diferente. Mas não é o que pensávamos: as pessoas não entendiam ‘Dark’, então temos que tornar isso mais fácil. Acho que é uma coisa muito individual. Conversamos com muitas pessoas que tiveram a chance de ver os seis primeiros episódios. Alguns disseram: Ah, eu me senti mais à vontade, como se fosse mais fácil de entender. Outros diziam: ‘Isso tem muitas peças de quebra-cabeça mais complicadas, o que eles estão fazendo?’ Acho que é uma experiência individual. Não estamos tentando facilitar”.

Os criadores disseram ainda que tentaram ser fiéis ao seu público principal, que gosta dequebra-cabeças, mas também conhece todos os códigos e todas as culturas.

Por sua vez, Baran Bo Odar lembra a importância de fazer uma comparação justa, pois já vimos ‘Dark’ na íntegra, enquanto ‘1899′ só foi lançado por uma temporada. Além disso, ele não tem problemas em apontar que o que é realmente intrigante sobre sua nova série ainda está por vir: “Já temos ideias para uma segunda e terceira temporada de ‘1899′, e será mais complicado”.

EU VEJO PISTAS POR TODA PARTE.



🍿: 1899 pic.twitter.com/lfqiEECwIX — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 18, 2022

Infelizmente, Odar não entra em mais detalhes sobre isso, mas quem aponta mais detalhes sobre essa inevitável segunda temporada é Friese, também voltando mais uma vez às comparações com ‘Dark’:

“Nós sempre gostamos de ter um fim antes de começar. Queremos saber para onde vamos. Estamos progredindo em uma história e queremos saber como ela será resolvida no final. Por exemplo, em Dark, a ideia do universo paralelo sempre foi planejada para a segunda temporada. E então, enquanto estávamos trabalhando nisso, decidimos passar para a terceira temporada”, conta.

Cartunista brasileira acusa criadores de plágio

ESTOU EM CHOQUE.



O dia que descobri que a série 1899 é simplesmente IDÊNTICO ao meu quadrinho Black Silence, publicado em 2016.



Segue o fio. pic.twitter.com/1deBicrBeQ — Just Mary (@marycagnin) November 20, 2022

A cartunista Mary Cagnin apontou semelhanças entre a série dos mesmos criadores de Dark e a sua história em quadrinhos “Black Silence”, que aprensentou na Feira do Livro de Gotemburgo, em 2017: “Está tudo lá: A pirâmide negra. As mortes dentro do navio/nave. A tripulação multinacional. As coisas aparentemente estranhas e sem explicação. Os símbolos nos olhos e quando eles aparecem”, apontou Mary.

Até o momento, a Netflix e os criadores não se pronunciaram sobre a acusação.