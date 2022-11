Furos na história de “Travessia” são encontrados e fãs questionam Gloria Perez

Escrita por Gloria Perez, a novela “Travessia” é responsável por dar alguns nós na cabeça do telespectador, que, muitas vezes, busca emendar a história de um personagem no outro, mas acaba ficando perdido com as tramas e com a história central, que fala sobre as novas tecnologias.

Como sabemos, Brisa (Lucy Alves) é o fio condutor deste folhetim e, desde os primeiros capítulos, sofre por ser vista como uma sequestradora de crianças, já que uma foto sua acabou sendo usada para fazer uma montagem. Depois disso, a protagonista quase foi linchada e ainda foi parar em um presídio.

as fakes do Rudá atingem proporções gigantes, como se ele tivesse muita influência na internet, esse roteiro não faz sentido #Travessia pic.twitter.com/UhPKHOHxs2 — matheus 🫶 (@Matheuussss0) October 26, 2022

Este enrosco todo fez parte da audiência questionar alguns pontos cruciais para o andamento da história da personagem, que é interpretada por Lucy Alves. Entre os pontos destacados está a falta de uso das redes sociais da maranhense, algo que para o público deveria ser comum e explicaria o roubo da foto.

É importante lembrar que no começo da trama, foram exibidas cenas de Brisa divulgando suas danças pela internet, mas ao longo dos capítulos, Brisa começou a esquecer de tal tecnologia, inclusive para falar com seus amigos e parentes no Maranhão.

Essa trama de Travessia não faz sentido algum! A Brisa usa redes sociais e tal, mas não consegue ligar pro Ari!? Nem mandar inbox!? E a foto deepfake dela só viralizou em São Luís, ninguém no Rio viu a foto falsa!? A glória bolsonarista se perdeu feio! — Rodrigo Sartoti 👨🏽‍🏫 (@sartoti) October 26, 2022

No Twitter, um fã do trabalho de Gloria Perez questionou como a ex-noiva de Ari (Chay Suede) conseguiu lembrar de um endereço no Rio de Janeiro, mas esqueceu uma senha: “Mano, ‘Travessia’ não tem sentido nenhum. Brisa grava um endereço mas não sabe a senha de uma rede social? Ela saiu da cadeia sem se identificar? A polícia não viu a notícia falsa?”, escreveu o anônimo, que ainda falou sobre o fato de Leonor (Vanessa Giácomo) achar que namorou Moretti (Rodrigo Lombardi) sem nunca ter beijado o empresário.

não faz sentido a brisa ser ativa nas redes e não ter feito login nela pra se comunicar com as pessoas. #Travessia pic.twitter.com/X8OrUuGif9 — luli. 🇧🇷 (@ngrinelli) October 26, 2022

A notícia gerada por Rudá (Guilherme Cabral) também não teve uma explicação lógica para os telespectadores de “Travessia”, que questionaram como a informação falsa atingiu apenas os moradores de São Luís e deixou de fora os personagens de Mandacaru e do Rio de Janeiro.

