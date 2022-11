Fotos revelam como será Sol, personagem de Sheron Menezzes em “Vai na Fé”

A atriz Sheron Menezzes já tem um trabalho para chamar de seu na TV Globo. Em breve, ela vai dar vida à Sol, personagem principal de “Vai na Fé”, novela que estreia no lugar de “Cara e Coragem”, na faixa das 19 horas, e para acabar com o mistério, algumas fotos já foram reveladas.

Segundo o diretor artístico Paulo Silvestrini, responsável pela nova trama, Sol representa milhões de brasileiros que sonham, lutam e correm atrás, mas com muito romance e humor.

No folhetim, a personagem de Sheron Menezzes é moradora de Piedade, bairro tradicional da Zona Norte do Rio de Janeiro, e trabalha como vendedora de quentinhas no Centro da cidade. Ao lado dela está sua família, formada pela mãe Marlene (Elisa Lucinda), o marido Carlão (Che Moais) e as filhas Duda (Manu Estevão) e Jenifer (Bella Campos), a primeira universitária dessa família multigeracional.

Empolgada com a novela inédita, a escritora Rosane Svartman, responsável por “Vai na Fé”, afirma que a trama é direcionada para todos os públicos e busca levar uma mensagem de esperança para os brasileiros: “Temos uma história que traz temas contemporâneos que atravessam a vida de todos os personagens. Eles vão entreter, emocionar, fazer a gente torcer e pensar”.

Mesmo com a vida cheia de obstáculos, Sol ama cantar e, na infância, ocupava parte do seu tempo no coral da igreja. Mas, na juventude ela também descobriu os bailes funks que marcaram os anos 2000 e era conhecida como a princesa do baile.

Na novela da Globo, Sol recebe um convite para trabalhar com Lui Lorenzo (José Loreto), um cantor pop e conquistador. A proposta muda sua vida radicalmente, já que ela reencontra Benjamin (Samuel de Assis), sua paixão na juventude, e Theo (Emilio Dantas), de quem guarda péssimas lembranças.

Segundo a autora, “Vai na Fé” também vai mostrar que os personagens de novela erram e que nem tudo é perfeito: “Temos personagens que acertam e erram, aprendem e erram de novo, mesmo tentando acertar. São humanos, imperfeitos, como nós. A obra fala da esperança, da fé e de seguir em frente mesmo em meio às adversidades, acreditando num futuro melhor”, define Rosane Svartman.

Além dos atores comentados, “Vai na Fé” conta com Regiane Alves e Carolina Dieckmann, entre outros famosos. A estreia está prevista para janeiro de 2023.

