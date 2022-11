Ex-marido de Jojo Todynho foge de relacionamento: “Não quero nada com famosa”

Depois do divórcio, Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, tenta seguir com sua vida, mas o oficial do exército revelou que não está sendo algo tão fácil, já que anda recebendo algumas ameaças.

Pelas redes sociais, o militar desabafou sobre a repercussão desde que anunciou o fim do casamento com a famosa, com quem ficou apenas 10 meses. Segundo ele, alguns perfis seguem fazendo comentários ruins e ameaças, desde que assinou os papéis do divórcio.

“Ando recebendo muito hate, mas quero me justificar. Não quero sair da internet com a imagem que tenho hoje, que não é o que eu sou e não considero boa. É muito ruim chegar em qualquer lugar e ser julgado por como se é visto na internet”, comentou ele, durante uma entrevista à jornalista Bia Rohen, da revista Quem.

O casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza chega ao fim após 10 meses (Reprodução/Instagram)

Segundo ele, os haters afirmam que Lucas só esteve com Jojo por interesse. No entanto, o ex-anônimo quer mudar essa imagem, mesmo sabendo que terá muito trabalho pela frente: “Não é para agora, sei que vai ser um trabalho. A gente teve um relacionamento muito saudável, onde ambos se ajudavam. Claro que ela tem uma condição muito melhor que a minha, mas nunca dependi financeiramente dela para nada”.

Durante a entrevista, o ex-marido de Jojo Todynho afirmou que a situação é polêmica, mas negou os rumores: “Eu sempre procurei mostrar isso, além de tratá-la muito bem e sempre dar presentes”, disse Lucas.

Lucas Souza demorou para perceber que a fama de Jojo Todynho poderia ser algo complexo para o relacionamento (Reprodução/@lucassouza_ofl)

Para a Quem, Lucas Souza disse que não está pensando em um novo relacionamento, mas em reestruturar sua vida: “No momento, não penso no próximo relacionamento, mas uma hora vai vir, seja em um, dois ou três anos. Já não quero nada com nenhuma famosa. Não quero expor tanto. Vou aprender com meus erros”, pontuou.

Vale ressaltar que Jojo Todynho também não pretende comentar sobre o fim do seu casamento com o oficial do exército. Questionada por alguns seguidores, ela falou sobre um possível retorno do casal: “Quando uma mulher chega e dá um ponto final, ela tem os motivos dela. Eu prefiro guardar os meus e peço para quem não está gostando que pare de seguir”.

