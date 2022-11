The Crown: Dodi realmente pediu em casamento outra pessoa antes de conhecer Diana?

A quinta temporada de The Crown nos apresenta novos personagens nos turbulentos anos 90 para a família real. Além de enfatizar o caso de Charles com Camilla Parker Bowles, mostra a separação do até então príncipe de Gales com a princesa Diana e a relação da princesa com Dodi Fayed.

Mas afinal, quem é Dodi Fayed e como ele conheceu Diana?

Dodi Fayed nasceu em Alexandria, Egito, em 1955, e era o filho mais velho do bilionário Mohamed Al-Fayed, dono da luxuosa loja de departamentos Harrods e do hotel Ritz em Paris.

Criado muçulmano, Fayed viveu uma vida de luxo e foi para a escola na Suíça antes de frequentar a academia militar britânica Sandhurst. Ele passou a ser oficial subalterno dos Emirados Árabes Unidos em Londres, depois entrou para o mercado cinematográfico.

Seu caminho se cruzou com o de Diana supostamente em 1986, durante uma partida de polo em que Fayed e o rei Charles estavam competindo. Na época, eles não se aproximaram. Até que o pai de Fayed convidou Diana e seus filhos para irem à St Tropez no verão de 1997.

Diana começou a namorar Fayed em julho de 1997 e ambos começaram a passar muito mais tempo juntos. Fotos do casal se beijando fizeram manchetes em todo o mundo no início de agosto de 1997 e foram vendidas por mais de £ 1 milhão.

Dodi Fayed pediu Diana em casamento?

No inquérito sobre a morte do casal em 2008, o porta-voz de Mohamed Al-Fayed, Michael Cole, disse que Dodi havia dado a Diana um anel horas antes de sua morte, cujo significado “provavelmente nunca saberemos”.

Ele acrescentou que Dodi havia lhe dito que iria se casar com Diana e que o casal planejava comprar uma casa em Malibu, onde viveriam depois do casamento.

Cole acrescentou ainda: “Dodi disse: ‘Nunca haverá outra mulher para mim, Michael, nunca.’ Ele era um homem apaixonado e não havia dúvida sobre isso em minha mente”.

Mohamed Al-Fayed também afirmou que durante um dos cruzeiros europeus do casal, eles entraram na joalheria Repossi em Monte Carlo, onde escolheram um anel de noivado.

Dodi realmente propôs a outra pessoa antes de conhecer Diana?

A modelo americana Kelly Fisher afirmou que ela e Fayed ficaram noivos no início do verão de 1997, com uma data provisória de casamento marcada para 9 de agosto de 1997.

E em 2006, uma das assessoras mais próximas de Fayed, Sara Blackiston, afirmou ainda que Dodi estava vendo as duas mulheres ao mesmo tempo, sem que nenhuma mulher soubesse que estavam juntas em St Tropez com o mesmo homem.

Em entrevista ao DailyMail, Blackiston disse: “Foi hilário. Dodi tinha Diana no barco e Kelly na vila, ou vice-versa. Para alguém que era famoso por sonhar acordado, era uma façanha, esvoaçar para frente e para trás, sem que nenhuma mulher soubesse. Eventualmente, deduzo que seu pai lhe disse que tinha que mandar Kelly embora e que ele deveria se concentrar apenas em Diana.”

Depois que fotos de Diana e Fayed se beijando viraram manchetes, Fisher entrou com uma ação contra Dodi por romper o noivado.

Durante uma conferência de imprensa em Beverly Hills em 14 de agosto de 1997, Fisher fez uma aparição emocionada usando um enorme anel de safira e diamante em seu dedo, em sua mão esquerda.

Lendo uma declaração preparada, sua advogada, Gloria Allred, disse que Fayed “a levou emocionalmente até o altar e a abandonou quando eles estavam quase lá. Ele jogou fora o amor dela de uma maneira insensível, sem qualquer consideração por ela”.