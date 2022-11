Moda: confira as roupas que você não deve usar se for na Copa do Mundo no Catar

O Catar é o país-sede da Copa do Mundo, que começa neste domingo. Muitas pessoas já estão no país islâmico e muitas outras estão prestes a partir. Um ponto que é essencial levar em conta para participar desta Copa do Mundo é o código de vestimenta que eletem.

Sendo um país islâmico, o Catar tem muitas restrições e regras de vestuário. É importante ressaltar que ser turista não isenta você de seguir o código de vestimenta e que não segui-lo é uma ofensa gravíssima neste país. Tanto as autoridades, quanto os moradores esperam que os visitantes demonstrem respeito por sua cultura. Aqui estão algumas recomendações para fazer a mala para que sua única preocupação no Catar seja se divertir.

Como se vestir se for para a Copa do Mundo Catar 2022

Evite usar ‘roupas reveladoras’ em público

Roupas que são decotadas ou mostram ombros ou joelhos podem causar problemas às mulheres que visitam este país. Evite usar tops ou vestidos com decotes profundos. Você deve garantir que as roupas que você veste não tenham ombros nus.

Você pode usar saias e vestidos, desde que fiquem abaixo dos joelhos - dica não aos shortinhos curtos e minissaias. Jeans rasgados são outra peça de roupa proibida neste país do Oriente Médio. Suas calças não devem mostrar a pele das pernas.

Adeus roupas apertadas

Qualquer roupa apertada não é permitida no Catar. Esqueça o uso de tops, saias ou vestidos apertados. Você também não poderá usar leggings ou jeans skinny.

Opte por calças largas, como mom jeans ou calças retas. Lembre-se que, como mencionamos anteriormente, as opções não podem ser com rasgos. Se você decidir usar uma saia ou vestido, escolha um que seja solto.

Código de vestimenta para homens

Os homens também não podem mostrar muita pele no Catar. Camisas sem mangas são proibidas. As calças também devem ficar abaixo do joelho e também não podem ser apertadas ou rasgadas - shorts e bermudas não podem ser usados.

É importante também levar em conta que existem lugares que têm suas próprias restrições. Por exemplo, se você quiser visitar uma mesquita ou prédio do governo, as mulheres devem usar um shayla - um véu para cobrir a cabeça.

Recomendamos que reveja previamente TODAS as regras do local que pretende visitar para evitar qualquer problema ou incomodo que possa surgir devido ao seu vestuário.