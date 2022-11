Lucas Guimarães é acusado de machismo em fala sobre Jade Picon e pede desculpas

O influenciador digital Lucas Guimarães, ex-marido do comediante Carlinhos Maia, causou polêmica entre os fãs da atriz Jade Picon nesta semana.

Em uma das edições recentes do podcast PodCats, Lucas entrevistou o campeão do BBB 22 Arthur Aguiar. Um dos apresentadores do programa, ele acabou tocando em um ponto “delicado”: os burburinhos que alguns fãs do reality faziam para apontar um possível interesse romântico de Jade em Arthur.

Baseado nesse rumor, Lucas perguntou se a rivalidade tinha origem em um “tesão” que ela teria nele. “Não teve nada disso, nunca tinha escutado isso”, negou Arthur.

“Mas teve, muita gente comentava”, insistiu o apresentador. Camila Loures, a outra apresentadora do podcast, tentou explicar a linha de raciocínio do colega.

“Eu acho que você usou a palavra errada. Tesão? Acho que era tipo assim: se ela era a fim de você, por isso ela implicava com você”, disse ela.

Arthur continuou respondendo que não acreditava na teoria. “Eu acho que essa pergunta só ela pode responder de fato, eu não posso responder por ela. O que eu acho, a minha opinião sobre isso: eu acho que ela entrou muito ‘brifada’ das coisas que tinham acontecido na minha vida pessoal antes do jogo, e que talvez não seria tão vantajoso ela estar junto comigo”, disse.

Internautas criticaram a pergunta de Lucas, que foi chamado de machista pela atitude. “Lucas Guimarães fazendo pergunta misógina sobre a Jade, Camila Loures rindo. Por isso repito que o mínimo para ter um podcast é um curso na área da comunicação”, defendeu uma usuária do Twitter.

lucas guimarães fazendo pergunta misógina sobre a jade, camila loures rindo



“Muito desnecessária a fala do Lucas, e o mais doido é que no final o único que respeitou o nome da Jade foi o Arthur”, escreveu outra.

Por conta da má repercussão, o influenciador digital precisou se desculpar. “Eu quero pedir desculpas principalmente para a Jade e também para vocês, porque para mim é tudo novo”, disse ele, através de um vídeo em sua conta no Instagram.

“Eu fui totalmente infeliz na pergunta, acho que nem o pessoal de casa entendeu o que eu queria dizer. Eu não soube me colocar, eu não soube me posicionar. Quero só aqui pedir desculpas à Jade e principalmente às pessoas que estão me assistindo, que não sabiam qual era o intuito da minha pergunta”, completou.

