Grey’s Anatomy: Ellen Pompeo diz que ‘o show deve continuar’, mas ela ‘voltará para visitar’

Desde que surgiram as notícias de que a estrela de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo, só apareceria em oito episódios da 19ª temporada do drama médico de longa duração, os fãs se perguntaram o que isso poderia significar para o futuro da série. E agora, Pompeo foi ao Instagram para o que parece um tipo de adeus.

No post, Pompeo escreve: “Eu sou eternamente grata e humilde pelo amor e apoio que todos vocês me mostraram, Meredith GREY e a série por 19 temporadas! Por tudo isso... nada disso... teria sido possível sem os melhores fãs do mundo. Vocês todos são diretores e todos vocês tornaram o passeio tão divertido e ICÔNICO!! Eu amo vocês loucamente e agradeço vocês de volta. Esta não é sua primeira vez na montanha-russa… você sabe que o show deve continuar e eu definitivamente voltarei para visitar . Com muito amor e imensa gratidão.”.

Em termos de história, Meredith passou grande parte da 19ª temporada lutando com maneiras de ajudar sua filha Zola (Aniela Gumbs), que está tendo ataques de pânico. Então, quando Zola encontrou uma escola para crianças superdotadas que ela gostava em Boston, Meredith decidiu aceitar uma oferta de emprego de Jackson Avery (Jesse Williams) para se juntar a ele em Boston e ajudar a curar o Alzheimer, uma doença que tem um impacto muito pessoal para Meredith - a mãe de Meredith sofria de Alzheimer nas primeiras temporadas do drama.

Como a mais recente promo de Grey’s revelou, Meredith estará comemorando seu último dia no Grey Sloan quando o show retornar da pausa em 23 de fevereiro. Mas, não deixaram claro o futuro da série.

Se Grey’s for renovada para a 20ª temporada, Pompeo retornará como regular na série? Ou seu post no Instagram aponta para o fato de que ela só pode retornar à série como uma estrela convidada? De qualquer forma, a grande jogada de Meredith marca o fim de uma era para a série.