Giovanna Ewbank se emociona com filho assistindo ao seu desfile na SPFW

A apresentadora Giovanna Ewbank foi convidada pela grife Misci para desfilar na São Paulo Fashion Week, a semana de moda mais importante do país.

Quem acompanhou de muito pertinho tudo o que aconteceu foi ninguém menos que seu filho do meio, Bless. O garoto de 7 anos de idade acabou comovendo a mãe.

“Eu fico muito feliz de estar aqui neste momento, inclusive trouxe até meu filho Bless para assistir ao desfile, eu quero muito poder mostrar essa riqueza para ele”, disse Gio, que acredita na mudança de cenário no mundo da moda.

“A última vez que eu desfilei foi há seis anos e o cenário era bem diferente do que é hoje. Poder estar aqui neste momento de mudança, onde a gente vê corpos pretos, corpos gordos, corpos trans, essa diversidade na passarela é muito importante”, explicou, em vídeo postado em sua conta no Instagram.

Confira:

Ao ver a mãe entrando, o pequeno Bless não tirou os olhos dela, dando vários tchauzinhos - o que encantou diversos seguidores de Gio. “Ele dando tchau e o olhar de admiração … Aff, tô chorando”, comentou uma fã.

Além da apresentadora, a grife também contou com outros famosos no elenco do desfile, como o empresário Enzo Celulari e o influenciador digital e ator João Guilherme.

Giovanna Ewbank compartilha fotos de Titi e Bless e encanta fãs

Não é de hoje que os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso fazem sucesso na internet. A última postagem da mamãe coruja, realizada na última terça-feira (15), deixou os fãs encantados.

A apresentadora compartilhou uma sessão de fotos que Titi e Bless, seus dois filhos mais velhos. Ela foi realizada para a revista Bazaar Kids e deixou Gio muito orgulhosa. Confira o ensaio aqui.