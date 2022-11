Deborah Secco pronta para Copa do Mundo: “Estou aqui para o que der e vier”

No SporTV, Deborah Secco terá sua primeira experiência em uma programa durante a Copa do Mundo (João Miguel Júnior/Globo)

A atriz Deborah Secco volta ao horário nobre da TV para falar de um assunto que está na boca do povo, a Copa do Mundo de 2022, que começa no próximo domingo (20). No entanto, desta vez, a famosa estará no SporTV, canal fechado da Globo, que estará dedicado ao campeonato.

Sem personagens e com muita empolgação, Deborah poderá ser vista no “Tá Na Copa”, programa que conta com Felipe Diniz e comentários de Barbara Coelho, Carlos Eduardo Mansur e Elano, ex-jogador da seleção brasileira e atualmente treinador. Além deles, a atração terá Magno Navarro, Igor Rodrigues e o ex-jogador Aloísio Chulapa.

“A Copa traz a sensação de que todo brasileiro vira entendedor de futebol e também mais amor. As pessoas ficam mais receptivas umas com as outras. Estou aqui para o que der e vier”, contou a atriz, que afirmou que o convite para o programa foi uma grande surpresa.

Magno Navarro, Aloísio Chulapa, Deborah Secco e Igor Rodrigues estão à frente do "Tá Na Copa", durante a Copa do Mundo de 2022 (João Miguel Júnior/Globo)

Com estreia marcada para o domingo (20), às 21 horas, o programa quer levar ao público a mistura do Brasil falando sobre os jogos da Copa do Catar: “A Copa do Mundo é o encontro de várias culturas, várias histórias diferentes. O resultado será incrível. Cada um fala uma língua e todo mundo se entende”, brinca Magno Navarro, que está à frente do “Tá Na Área” com Igor Rodrigues há exatos dois anos.

Novos projetos durante a Copa do Catar

Durante a Copa do Mundo, o SporTV terá novos projetos, como o “Troca de Passes”, que estreia no domingo (20), às 15 horas, logo depois da partida inicial, que começa às 13 horas, entre Catar e Equador. O programa é apresentado por Felipe Diniz e reúne os comentaristas Barbara Coelho, Carlos Eduardo Mansur e Elano.

O programa terá também entrevistas coletivas dos treinadores, dos atletas na zona mista, e uma análise dos fatos mais marcantes do dia no torneio: “Este será o primeiro programa pós-jogos. Ele vai abrir o debate do canal. Nossa ideia é conversar sobre as partidas do dia. Vamos fazer quadros específicos e analisar o desempenho tático dos jogadores e das equipes”, garantiu Barbara.

