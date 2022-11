‘Chegamos para colonizar o Koo’: Usuários do Twitter migram para app indiano e fazem memes com o nome (Reprodução/Redes Sociais)

Após as polêmicas envolvendo Elon Musk e o Twitter, diversos internautas decidiram abrir uma conta no Koo, um aplicativo indiano com a dinâmica parecida em relação à rede do passarinho azul. Nesta sexta-feira (18), a rede chamou atenção não apenas por sua proposta, mas pelo nome, consequentemente gerando inúmeros memes na internet.

A rede social indiana entrou para um dos assuntos mais comentados na internet. Em sua maioria, os brasileiros se mostram migrando de plataforma, enquanto lançam piadas e trocadilhos com o nome sugestivo da rede.

“Chegamos para colonizar o Koo”, publicou um dos internautas na seção de comentários da página oficial da plataforma.

chegamos p colonizar o koo pic.twitter.com/aR9MzZnayD — .g 🏆🏆🏆 (@grazy_mry) November 18, 2022

“O Koo depois de tanto BR entrar nele”, replicou um usuário em uma postagem do Twitter.

O koo depois de tanto Br entrar nele pic.twitter.com/Xh6G6SnGdE — ... Kaique (@KaiqueCaldeira_) November 18, 2022

“E quando o Koo travar podemos deduzir que o Koo caiu?” Questionou outro internauta.

e quando o koo travar podemos deduzir que o koo caiu — V (@foolofsteel) November 18, 2022

“Expectativa: ‘Em 2022 teremos carros voadores’. Nós em 2022: ‘Bora abrir o Koo, galera! Esse Koo. Que Koo”, brincou outro usuário da rede.

Expectativa: Em 2022 teremos carros voadores



Nós em 2022: Bora abrir o koo galeraaaaa!



Esse koo Que koo — Tatá ou tais sem H 🏳️‍🌈 (@tstaiis) November 18, 2022

Alguns famosos e influenciadores também já criaram seus perfis na plataforma Koo. Dentre eles estão: Felipe Neto, a cantora Clarice Falcão, o ator e comediante Paulo Vieira, o influenciador Casimiro, o ator Bruno Gagliasso, entre outras personalidades.

Confira mais postagens do Twitter que geraram memes:

Jamais! O Koo já é do Brasil. pic.twitter.com/gdC3DDHTY4 — Rafael Botter #dicasdobotter (@cinemacombotter) November 18, 2022

cada tweet que passa na timeline fazendo piadinha com o koo eu fico assim pic.twitter.com/v9FDEtxeW6 — paiva (@paiva) November 18, 2022

toda vez que vejo piada sobre esse koo app meu humor de 5° série não aguenta pic.twitter.com/7oOR9X4fL4 — ᶜᵃʰ (@ltbombca) November 18, 2022

Ai que koo!!!!!!!!!!!!! — Narcisa (@narcisa) November 18, 2022

Ih, acho que o Koo travou aqui. Todo mundo decidiu entrar no Koo ao mesmo tempo, deu nisso. Arrebentaram o Koo... — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) November 18, 2022

Sobre a plataforma Koo

O Koo App foi lançado em 2020, sendo uma rede social indiana com a mesma dinâmica presente no Twitter. As possibilidades de mídia também se assemelham ao da rede do passarinho azul, sendo possível compartilhar fotos, vídeos e usar o “Trending Hashtags” para os assuntos mais comentados do momento.

De acordo com os desenvolvedores da rede, o Koo App tem mais de 50 milhões de downloads e mais de 7 mil personalidades, entre políticos e famosos. O ícone também se assemelha ao pássaro azul Twitter, pois o Koo App é representado por um pinto amarelo.

