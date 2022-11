Carmo Dalla Vecchia, de “Cara e Coragem”, revela gatilho para assumir sexualidade

No ar em “Cara e Coragem”, novela exibida na faixa das 19 horas, na Globo, Carmo Dalla Vecchia voltou a falar sobre sua sexualidade e, durante o “Conversa com Bial”, destacou um dos momentos mais delicados ao se assumir gay.

Na conversa com o jornalista Pedro Bial, o famoso disse que o ponto de virada surgiu após um comentário homofóbico feito por Antonio, um amigo de infância, que era muito próximo do ator e também de sua família.

Segundo ele, a fala foi essencial para falar abertamente sobre sua sexualidade: “Meu melhor amigo de infância talvez tenha sido uma das pessoas que mais tenha me ajudado a querer falar que eu era gay. Foi a pessoa que talvez tenha me dado um ponto final para eu me manifestar”, contou o galã.

Depois disso, Carmo Dalla Vecchia e Antonio continuaram amigos, mas o artista confessou para Pedro Bial que a relação nunca mais foi a mesma. De acordo com o famoso, a amizade esfriou após o comentário homofóbico.

No entanto, o amigo de infância se sentiu culpado pelo comentário e, um ano depois, o procurou: “Ele me ligou para pedir desculpas. Ele disse: ‘queria que você me perdoasse, queria que você soubesse que, se eu pudesse nascer de novo, gostaria de ser seu melhor amigo outra vez’”, contou na entrevista.

Carmo Dalla Vecchia também revelou que o amigo morreu durante a pandemia de covid-19 e destacou que sentiu ainda mais vontade de mostrar quem realmente era. Para ele, Antonio foi quem realmente o incentivou a tratar sobre sua sexualidade.

Saia de Carmo Dalla Vecchia criou um atrito

Carmo Dalla Vecchia revelou que João Emanuel Carneiro, seu marido, não gostou muito da ideia do ator usar uma saia durante a edição de 2022 do “Rock in Rio”.

“Antes de eu sair de casa, meu marido olhou pra mim e disse assim: ‘Se você for vestido desse jeito, eu não vou. Tira essa saia agora’. Aí eu disse: ‘Calma, amor. Não vou trocar de roupa’”, contou o artista, durante uma entrevista para Viih Tube.

