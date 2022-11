‘Terrifier’: Primeiro filme da franquia responsável por desmaios no cinema está disponível na no Prime Video (Reprodução)

‘Terrifier’ gerou um alvoroço na internet recentemente, por conta de sua sequência que causou desmaios e vômitos nas salas de cinema nos Estados Unidos. Agora, o primeiro filme está disponível no Prime Video da Amazon.

O anúncio chegou por meio dos canais da plataforma, com uma legenda brincando em relação à temática sangrenta do longa. “‘Terrifier’ chegou por aqui e eu NÃO me responsabilizo pelo seu play”, diz o texto.

Terrifier chegou por aq e eu NÃO me responsabilizo pelo seu play 💀😵🤡 pic.twitter.com/k95RfOYuXB — Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) November 16, 2022

Chegada de ‘Terrifier 2′ no Brasil

Com os direitos de exibição comprados pela A2 Filmes no final de outubro, ‘Terrifier 2′ finalmente chegará ao Brasil e já conta com data marcada.

Em comunicado, a Imagem Filmes e A2 Filmes anunciaram a data de estreia nos cinemas: 29 de dezembro. Lançado mundialmente em 29 de agosto, quando exibido no festival de cinema FrightFest, o filme teve destaque ao ser reproduzido nos Estados Unidos algum tempo depois, mais precisamente em 6 de outubro.

Com a repercussão norte-americana em relação à trama, o filme logo se polemizou devido às reações causadas no público. De acordo com espectadores, houve vômitos, desmaios e até mesmo ambulância nas sessões.

Alvoroço e pânico nas salas de cinema

‘Terrifier 2′ movimentou as redes, após espectadores comparecerem ao cinema e acompanharem o filme em cartaz. De acordo com o público do longa de terror, houve vômitos, desmaios e pessoas que deixaram a sessão na metade da produção sangrenta.

Estreado em 6 de outubro nos EUA, o longa dirigido por Damoen Leone despertou diversos gatilhos no público.

Sequência de ‘Terrifier’ (2016), o longa de terror revela como Art the Clown (David Howard Thornton) foi ressuscitado, além de seu retorno à cidade de Miles Country, onde começa sua matança na noite de Halloween.

Assista ao trailer do primeiro filme:

