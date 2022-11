Segredo de Caio Castro e Letícia Collin foi revelado por diretora da Globo

Cena de sexo com Caio Castro e Letícia Collin foi uma das mais comentadas de "Todas as Flores" (Reprodução/Globoplay)

Em “Todas as Flores”, Letícia Colin e Caio Castro vivem Vanessa e Pablo, um casal de trambiqueiros, que arregalam os olhos dos telespectadores com várias cenas quentes. No entanto, a diretora artística Carla Bohler, que é uma das responsáveis pela novela, revelou alguns segredos e disse que tudo é muito técnico, mas também depende dos atores.

“A Letícia e o Caio são gênios e têm uma super química, o que ajuda muito. Essas cenas precisam da magia, nós damos A o tom e a técnica, mas eles precisam estar ali em cena. Eles se entregam muito para a equipe que está filmando. Além disso, o set fica reduzido”, contou ela ao GShow, afirmando ainda que fica junto dos famosos.

Química entre Caio Castro e Letícia Collin é fator determinante para sucesso do casal em "Todas as Flores" (Reprodução/Globoplay)

A diretora da Globo também disse que tudo começa antes de gravar a cena final, onde é debatido sobre a intenção da cena e qual é o temperamento que deve ser levado ao público: “Cada ator tem o seu jeito e é importante escutar o que ele ou ela está entendendo daquilo. Em cenas como essa, queremos deixar tudo mais tranquilo e para isso é preciso entender o que se espera, mas, também, se posicionar com o que é ok e o que não é”.

Mas nem tudo envolve os famosos, outro ponto importante nos bastidores de uma cena de sexo, como as que são vistas em “Todas as Flores”acontece com quem está por trás das câmeras. Segundo ela, tudo começa com a leitura e o entendimento do roteiro: “Eu preciso falar com o Carlos Araújo, diretor artístico, para entender qual é a pegada deste casal, como eles funcionam. Depois disso, definimos o que se espera desses encontros, e aí começo a buscar o desenho da cena”.

Durante a entrevista, Carla Bohler também destacou que a locação para gravar a cena também define muito sobre o projeto final. Além do espaço, ela define que o local “alimenta na criar” o momento íntimo daquele casal.

