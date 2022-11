Projac pega fogo: Cenário de importante novela da Globo foi atingido

O Projac, Centro de Produções da Rede Globo, que fica em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi atingido por um incêndio de grandes proporções nesta sexta-feira (18).Em nota, a emissora confirmou o incidente e disse que não há feridos.

Segundo a nota enviada para a imprensa, o fogo começou na tarde desta sexta-feira e atingiu o cenário da loja Rhodes & Co. Tailleur da novela “Todas as Flores”, exibida pela plataforma de streaming Globoplay. O cenário fica na cidade cenográfica, que estava vazia no momento do incêndio.

“Não houve feridos. O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local. As causas ainda estão sendo apuradas”, informou o documento.

Incêndio estúdios Globo ( Projac) pic.twitter.com/XtBM712zVf — Reinaldo Gottino (@RGottino) November 18, 2022

Segundo a emissora, o incêndio não impacta na produção da novela de João Emanuel Carneiro, já que o interior do cenário atingido pelo fogo é reproduzido em estúdio. As causas ainda estão sendo apuradas.

Segundo o site Terra, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 12h20 para conter um princípio de incêndio na Estrada de Curicica, número 184, local onde fica o Projac. Eles ressaltaram que as chamas foram controladas e não há vítimas. A unidade de Jacarepaguá continua atuando no local.

🚨AGORA! Incêndio de grandes proporções atinge uma cidade cenográfica no Projac/Estúdios Globo nesse exato momento



CORRESPONDENTE CHOQUEI DIRETO DO RIO DE JANEIRO @choquei pic.twitter.com/ZPAyifcytQ — Junior⚡️ (@jrmarketeiro) November 18, 2022

O incêndio no Projac também virou notícia no programa “Balanço Geral”, da Record TV, principal concorrente da TV Globo. No Twitter, moradores da região também compartilham pelas redes sociais fotos da fumaça que toma conta do céu.

Regina Casé, Jackson Antunes, Sophie Charlotte, Letícia Colin, Humberto Carrão, Mariana Nunes, Fabio Assunção, Caio Castro, Thalita Carauta, Nicolas Prattes, Ana Beatriz Nogueira, Cassio Gabus Mendes, Zezeh Barbosa, Douglas Silva, Mary Sheila, Naruna Costa, Mumuzinho, Moira Braga, Camila Alves, Cleber Tolini, Amanda Mittz, Nilton Bicudo, Suzy Rêgo, Yara Charry, André Loddi, Xande de Pilares, Chico Diaz, Heloisa Honein, Jhona Burjack, Luis Navarro, Micheli Machado, Kelzy Ecard, Duda Batsow, Ângelo Antônio, Bárbara Reis, Valentina Bandeira, Leonardo Lima Carvalho, Rodrigo Vidal, Samantha Jones, Luiz Fortes, entre outros famosos, estão no elenco de “Todas as Flores”.

