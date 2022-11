Por dentro do casamento icônico da princesa Diana com o príncipe Charles

A princesa Diana Spencer tinha apenas 20 anos quando se tornou a esposa do então príncipe Charles, em 29 de julho de 1981, às 11h, na St Paul’s Cathedral (Catedral de São Paulo). O dia da cerimônia foi declarado feriado nacional no Reino Unido e televisionado pela BBC e pela ITV. Quer saber mais sobre o casamento real? Continue lendo.

Quanto tempo o casal ficou noivo?

O príncipe de Gales conheceu sua futura noiva, Lady Di, quando ela tinha apenas 16 anos, em novembro de 1977. Na época, ele namorava sua irmã mais velha, Lady Sarah, mas foi só no verão de 1980, quando Diana o viu jogar pólo durante um fim de semana no campo, que ele se interessou seriamente por ela como noiva.

Charles propôs a Lady Diana em 6 de fevereiro de 1981, depois de um romance relâmpago. No documentário de 2017, Diana: In Her Own Words, fitas pessoais mostravam a falecida princesa conversando com seu treinador de voz, Peter Settelen, dizendo: “Nós nos encontramos 13 vezes e nos casamos”.

O casal anunciou oficialmente seu noivado em 24 de fevereiro de 1981 e se casou 4 meses depois. A princesa Diana se tornou a primeira cidadã britânica a se casar com o herdeiro do trono desde 1660.

Por que Charles e Diana se casaram em St Paul’s?

Tradicionalmente, os casamentos reais aconteciam na Abadia de Westminster, mas Charles e Diana optaram por ter o deles na Catedral de São Paulo, sendo o primeiro casamento real a ser realizado lá desde 1501.

No total, o casal teve cerca de 3.500 convidados em sua cerimônia.

Quem eram os convidados do casamento?

Como o príncipe Charles era o herdeiro do trono, o casamento foi considerado uma “ocasião de estado”, e muitos dos convites eram para chefes de estado estrangeiros.

Estes incluíam o rei e a rainha da Bélgica, o príncipe herdeiro e a princesa herdeira da Noruega, Margaret Thatcher, que era primeira-ministra do Reino Unido na época, e Nancy Reagan, a então primeira-dama dos Estados Unidos.

Obviamente, a lista de convidados incluía a família imediata do casal e, para Charles, incluía:

A Rainha e o Duque de Edimburgo, seus pais; a princesa Anne e primeiro marido Capitão Mark Phillips, sua irmã e cunhado e seus irmãos príncipe Andrew e príncipe Edward.

Para Diana, estes incluíam:

O Conde e Condessa Spencer, seu pai e madrasta , sua irmã Lady Sarah e seu cunhado, Mr Neil McCorquodale; sua também irmã Lady Jane e Mr Robert Fellowes, seu cunhado e seu irmão Charles Spencer, Visconde Althorp.

Outros convidados incluíram amigos do casal e Diana convidou a equipe da creche em que ela trabalhava.

Diana só recebeu 100 convites pessoais, segundo Mary Robertson, no programa Charles and Di: The Truth Behind Their Wedding, do Channel 5.

Onde Charles e Diana passaram sua lua de mel?

O casal real passou a maior parte de sua lua de mel de duas semanas navegando pelo Mediterrâneo a bordo do iate real Britannia, antes de seguir para a Escócia. No entanto, nem tudo foi romance, pois Diana se sentiu “oprimida” na propriedade escocesa da rainha, Balmoral.

No documentário da Netflix The Story Of Diana, que foi ao ar inicialmente em 2017, a historiadora Sally Bedell Smith revela: “Ela parecia estar se divertindo muito, mas na verdade não suportava estar em Balmoral”.

O casal deu um grande show para os fotógrafos e pareciam muito românticos nas fotos. Mas, enquanto eles estavam a bordo de seu iate, diz-se que Diana descobriu que Charles ainda carregava itens em homenagem à sua ex-namorada, Camilla Parker Bowles.

O casamento real foi exibido na TV?

O casamento do príncipe Charles e Diana foi assistido por 28,4 milhões de telespectadores britânicos na BBC e na ITV.