Manoel Soares quebra a web com entrevista sobre o Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra será celebrado no domingo (20), mas o “Encontro” desta sexta-feira (18) foi marcado por uma entrevista feita por Manoel Soares. Na atração da Globo, o apresentador falou com Graça Machel, que foi casada com Nelson Mandela, que esteve no Brasil.

Na entrevista, Graça falou sobre a sua relação com o Brasil e como enxerga o fim do racismo no mundo, já nas redes sociais, os fãs do matinal da Globo parabenizaram o famoso: “Até que enfim, a Globo está colocando o Manuel para ter oportunidade no programa ‘Encontro’. Mas, todos sabemos que é por conta do dia da Consciência Negra. Mil vezes Manoel apresentando do que essa sem sal da Patrícia”, escreveu uma fã.

O mínimo consciente que a @patriciapoetap pode fazer hoje é permitir/abrir mais espaço para o protagonismo do apresentador @ManoelSoares_ para homenagear o Dia da Consciência Negra. #Encontro — A. Tardoque (@AdrianoTardoque) November 18, 2022

Outra telespectadora destacou que Manoel Soares foi muito bem durante a entrevista com a viúva de Nelson Mandela: “Manoel Soares não cansa de arrasar!!! Que entrevista fabulosa com Graça Machel, viúva de Nelson Mandela”. Já uma terceira pessoa disse que Patrícia Poeta poderia deixar o matinal da TV Globo: “O ‘Encontro’ deveria ser somente Manuel apresentando ele entregou tudo na reportagem, emocionada”.

Além da entrevista com a ex-primeira-dama da África do Sul, o “Encontro” contou com a presença da atriz Claudia Di Moura, da cantora Sandra Sá e o MC Estudante.

- “ meu nome não é Patrícia, mas também sou um poeta “ @McEstudante #Encontro pic.twitter.com/dAgssi5QJe — Brenno De Moura  (@mbrenno_) November 18, 2022

Outros programas especiais

Além do “Encontro”, ao longo do fim de semana, outros programas vão destacar o Dia da Consciência Negra. No sábado (19), o “É de Casa” exibe entrevista com Tony Tornado, que foi conduzida pelo apresentador Thiago Oliveira, onde ele fala sobre ter saído de casa sozinho aos 11 anos com a missão de mudar o mundo com sua voz e da luta para manter vivo seu sonho e conquistar seu objetivo.

@ManoelSoares_ somos oprimidos e vamos vencendo o caminho como passarinhos,passo por passo até a hora propícia para voarmos #Encontro — Sou Grupo 🅱️ 🌻💥🪂🦚🐙 (@euclawdia) November 18, 2022

O matinal mostra também o encontro de Valéria Almeida com Dandara, uma menina de cinco anos que tem o cabelo parecido com o dela e se identificou de imediato com a apresentadora na estreia dela no “Bem-Estar”.

Já no domingo (20), Dia da Consciência Negra, o especial Sons de São Paulo conta a trajetória da black music na capital paulista e reúne depoimentos de Liniker, Péricles, Thayde, entre outros nomes que fazem parte do gênero musical. O programa é apresentado pelas repórteres Mariana Aldano, Gabriela Dias e Denise Thomaz Bastos.

