Look de Jojo Todynho ganhou a passarela da SPFW: “Mostrando nossa força”

Antes de embarcar no “Central da Copa”, programa que estreia na próxima semana na TV Globo, Jojo Todynho foi, nesta quarta-feira (16), para São Paulo para participar da 54ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW), onde desfilou para uma famosa marca brasileira.

Exibido pela internet, o desfile mostrou a cantora com um look cheio de cor e curtinho. Na passarela, Jojo estava com um vestido justo, que unia as cores verde, rosa e marrom. Ela também ousou ao usar uma maquiagem rosa neon e nos brincos brilhantes, que combinavam com as cores de seu vestido, que faz parte da nova coleção da Meninos Rei, marca baiana criada pelos irmãos Céu e Junior Rocha.

“Eu sempre tive o sonho de desfilar, porque acho lindo. Estou muito feliz, pois é muito importante estar aqui, mostrando nossa força e resistência, tudo que a gente viveu e passa diariamente”, disse Jojo Todynho ao falar sobre sua primeira vez na passarela do SPFW.

Na SPFW, Jojo Todynho desfilou para a grife Meninos Rei (Reprodução/Instagram)

O convite feito pelos estilistas para Jojo entra para uma lista importante para a famosa, que em 2022 entrou para das pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo, reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU).

LEIA TAMBÉM: Arthur Aguiar em “Travessia”: Ator esclarece boato de que recusou personagem

“Ser reconhecida como uma das cem afrodescendentes mais influentes no mundo abaixo dos 40 anos, nas categorias cantora, influencer e apresentadora, é para mim mais do que um reconhecimento público, é sobretudo um carinho de Deus me dizendo que estou no caminho certo e de que Ele é por mim”, afirmou ela.

Entregue apenas em 2023, nos Estados Unidos, o prêmio “Os Maiores Influenciadores Afrodescendentes” (MIPAD, sigla em inglês), que é distribuído desde 2017, fez a cantora lembrar da infância em Bangu, no Rio de Janeiro: “Ao longo da minha jornada eu venho redescobrindo minha essência. Eu sou do Rio de Janeiro, sou do Rio da Prata, sou das ruas de Bangu com muito orgulho, tudo o que sou, eu sou por que sou fruto de um chão preto que me formou com muito amor,”.

Nas redes sociais, a famosa também destacou a importância de ser uma mulher afrodescentente: “A cada dia mais eu entendo que antes de ser de Bangu, eu sou de África, sou uma mulher afrodescendente que muito provavelmente nasceria no Continente Mãe se não fosse as mazelas do sequestro da escravidão”.

LEIA TAMBÉM: “Histórico”, definiu Liniker, a primeira cantora trans premiada no Grammy Latino