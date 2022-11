Foto rara de Ana Maria Braga arranca elogios dos fãs: “Belíssima”

Ana Maria Braga com Louro José no "Mais Você" (Matheus Cabral/Globo)

De férias do “Mais Você”, Ana Maria Braga está ativa nas redes sociais e, nesta semana, resolveu postar uma foto da juventude. Aos 73 anos, a famosa fez um TBT, onde aparece com os cabelos longos, bem diferente dos cortes atuais.

Postado no feed do Instagram, a foto mostra a atual apresentadora da Globo em meados dos anos 1970, quando trabalhava na extinta TV Tupi: “Aproveitando que hoje é dia de #tbt vou contar a história dessa foto que rodou a internet há um tempo”, começou a famosa, na legenda.

Segundo Ana Maria, a foto que todos acham ser um frame de um vídeo do “Rede Tupi de Notícias”, jornal onde ela trabalhou em 1970, mas na verdade não é: “É a foto de uma matéria. Não lembro exatamente qual foi o diário da região de São Joaquim da Barra que a publicou, mas ela noticiava que uma filha da cidade trabalhava na TV Tupi”, escreveu a contratada da Globo.

Aos seus seguidores, Ana Maria Braga avisou que a foto era original, mas que passou por algumas melhorias: “Aqui a foto está tratada, mas originalmente ela é em preto e branco”, completou a famosa, que foi elogiada pelos fãs, que afirmaram que ela parecia “uma boneca”.

Fátima Bernardes também aproveitou para elogiar a amiga da emissora carioca: “Sempre linda”, escreveu a atual apresentadora do “The Voice Brasil”. Já Regina Volpato, que está no programa “Mulheres”, da TV Gazeta, disse que a colega está “belíssima” na imagem.

Cirurgia de Ana Maria

A apresentadora do “Mais Você” está fora do programa e, além de aproveitar as férias, ela também fez uma cirurgia na perna e, ao vivo, o repórter Fabrício Battaglini, que está substituindo a comandante oficial do matinal, desmentiu alguns boatos.

“Gente, antes de começar o programa de hoje, eu queria dizer que nós temos notícias sobre a Ana Maria Braga. Nessa parada de férias, ela aproveitou para fazer uma cirurgia vascular para corrigir uma sequela da época em que ela fez o tratamento de radioterapia”, falou o repórter.

