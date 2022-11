Fora de “A Fazenda 14”, Ruivinha faz pedido e recebe “homenagem fúnebre”

Ruivinha de Marte foi eliminada de “A Fazenda 14″ ao conquistar apenas 24,58% dos votos, mas sua despedida do reality show foi marcada por um pedido inusitado durante a “Cabine da Descompressão”, que é comandada por Lucas Selfie.

Ao conversar com o humorista, a influenciadora digital revelou que pediu para cancelarem a música que deixou gravada com Lucas Santos, ex-ator de “Carrossel” e também ex-peão de “A Fazenda”. Segundo ela, que assistiu algumas cenas do reality rural, o ator pisou nela ao delegar algumas tarefas: “Eu não acreditei que ele estava fazendo isso”, disse a ex-peoa, na entrevista.

"Eu não acreditei que ele tava fazendo isso" 👀



— PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 18, 2022

Já o clima dentro da sede de “A Fazenda 14″ continuou pesado. Com a saída de mais uma integrante do grupo B, os famosos fizeram um memorial em homenagem aos integrantes eliminados.

No quarto, Kerline, Babi e o Iran o local com itens os famosos que já deixaram o programa da Record TV, como a manga da Ruivinha, uma foto da Deborah, o cabide que Alex usou na briga com o Vini, o aplique da Taqui Zaqui e uma jaqueta de Shay.

Bárbara Borges chora ao saber que Ruivinha de Marte foi eliminada de "A Fazenda 14" (Reprodução/PlayPlus)

Eles também conversaram sobre a saída de Ruivinha de Marte na roça desta quinta-feira (17). Para Iran Malfitano, a influenciadora digital estava na final do reality show. Já Pelé MilFlows, que trabalhou com ela fora da casa, disse que vai fazer de tudo para ajudá-la quando o programa acabar.

Quem também revelou que pretende seguir com a amizade foi Kerline Cardoso, a primeira eliminada do “BBB 21″, que usou as mexas do cabelo de Ruivinha. Já Bárbara Borges abraçou os joelhos e chorou copiosamente com a partida da colega.

André segue no jogo e revolta Deolane

Os peões do grupo A, incluindo Deolane Bezerra, não acreditaram que André Marinho segue no reality show. O retorno do famoso foi chocante para eles, que acreditavam que a suposta traição não seria poupada pelos telespectadores.

Durante a roça desta quinta-feira (17), o participante foi o primeiro a voltar para a sede e deixou Deolane, Moranguinho e Pétala Barreiros chocadas, fazendo a última se esconder debaixo do cobertor.

No entanto, Pétala disse que ele só ficou no jogo por causa da briga desta semana. Quem também subiu para a casa foi Bia Miranda, que foi a última famosa salva.

