Élite: a 6ª temporada mal começou e já quer saber a trilha sonora? Confira aqui.

A nova temporada retoma os eventos após a morte de Samuel na 5ª temporada, quando um novo ano letivo começa em Las Encinas. Há um novo diretor esperando para restaurar a reputação da escola, enquanto uma série de novos alunos marca presença nos novos episódios.

A sexta temporada de Elite já está disponível.

Ari tem a cabeça virada pelo recém-chegado Nico, Isadora abre um novo clube na cidade, enquanto Iván e seu pai, Cruz, têm uma série de desafios difíceis a enfrentar.

A série, que aborda temas como racismo, sexismo e LGBTQIAP+fobia, mal estreou e já domina as hashtags no Twitter.

Cada episódio da 6ª temporada de Elite é repleto de música.

Confira as músicas que aparecem na trilha sonora da 6ª temporada:

Episódio 1 | Ansiedade

Sun Skin Air, por Sun Silva

Like Whoa, por Ndhd Nick

My Friends Are Bruta, por Baisley Pink

Talking Dirty, por Bonkers Beat Club

Deadlines (Thoughtful), por Car Seat Headrest

Push, por Alta

Synrise, por Goose

4′18′' ‘Till The End, por The Toxic Avenger

The Witness, por Âme & Káryyn

Jackie Junior (Junior Boys Remix), por Sally Shapiro

Naked City, por Glass Candy

You And I (Late Nite Tough Guy Remix), por Owl Eyes

Tolkin Yit, por Taichu

Pleasant, por Sebastian Feat. Charlotte Gainsbourg

Episódio 2 | Selfies

Female Trouble, por Paprika Kinski

Hope, por Robot Koch Feat. Delhia De France

Profite (Capyac’s Magic Potion Remix), por Moi Je

Pop Panic, por Lex Junior Feat. Justjohn

I Don’t Really Like It, por Panic Shack

Tabú, Tabú, por Sola

Ten Girls, por Circe

Love In Motion, por Sebastian Feat. Mayer Hawthorne

Dios Mio, por Pia Paez Feat. Blk Deco

Floating, por Lealani

Smalltown Boy, por Bronski Beat

Episódio 3 | Pelados

Mulher Homem Bichio, por Ana Frango Elétrico

Get Up, por Custom Model

Club Level, por 79.5

Space Girl, por Orion

Microminiature Love, por Damaged Bug

Be Bold, por Le Bon

Be With You, por Minitel Rose

0594 Help, por Haich Ber Na

Mystère (Misterio), por Ojos

Closer (Doeld Remix), por Scratch Massive & Chloé

Throw It Down, por Dominique Young Unique

Take My Pain Away, por Moullinex

Episódio 4 | Guerra

Null, por Operator Music Band

Kith, por Hilary Woods

Dance And Hunt, por Soledad Vélez

24/7, por Snøw & Zed Bias Feat. Fox

Song To The Siren, por Amen Dunes

Estrellica, por Maestro Espada

Episódio 5 | Luto

1982, por Vimala

Tchiki Tchiki Tchiki, por Make The Girl Dance Feat. Little Barrie

Tomboy (20syl Remix), por Inüit

Samt Und Stein, por Velvet Condom

Como Un Dragon, por Rita Indiana

Damelove, por Girl Ultra Feat. Cuco

Half Alive, por Amber Run

Dmgm, por Slove

Heaven’s Nail And Hammer, por M. Ward

Volta, por O Terno

Butoh Baby, por Oliver Coates

Foolius Caesar, por King Hannah

You Are The One, por Adanowsky & Adan Jodorowsky

Episódio 6 | Tina

Vanishing Act, por The Serfs

Greenarp, por Maria Chiara Argirò

1987 (Original Mix), por Ticon

I Hid In Him, por Vox

Best Life, por Koyotie

Trancesizer, por Noar Dayan

Bananat, por Akkan

Trancesizer (Franz Scala Remix), por E-bony & Franz Scala

Lightblood, por Alex Serra

Give It Up, por Mothermary

Jet In Jungle, por Damaged Bug

Episódio 7 | Máscaras

Cntrl Us, por Fata Boom

Solferino, por The Blisters Boys

Orion, por Ārty Cøøper

Beginning (Totally Enormous Extinct Dinosaurs Remix), por La Priest

Into The Night, por Jagara

More, por Jan Blomqvist Feat. Elena Pitoulis

Carried, por Invisible Bodies By Lost Girls

Losing Something, por Lost Girls

La Perla, por Sofia Kourtesis

Faceless, por Obismo

All In Place (Nathan Fake Remix), por Bloodmoon Feat. Bearcubs

Who We Are, por You Man

Arena, por Sunns

Baby Baby Baby, por Make The Girl Dance

Hard Billy, por Leonie Pernet

Episódio 8 | Separação

Until We’re Done, por Jonathan Bree

Permanent Vacation, por Modern Ruin

Nothing’s Gonna Hurt You Baby, por Cigarettes After Sex

Hard Billy, por Leonie Pernet

Carry You, por Novo Amor

Bitter Sweet Symphony, por The Verve