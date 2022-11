Após temor da população, projeto sobre casamento LGBT avança nos EUA

Um projeto de lei a nível federal nos Estados Unidos que garante a proteção ao casamento entre pessoas do mesmo sexo está avançando no Senado.

Após a revogação do direito ao aborto nos Estados Unidos em junho, a população LGTBQIA+ do país temeu que fosse o próximo alvo de conservadores e extremistas. Contudo, o texto está seguindo com incomum apoio de ambos os partidos (Democratas e Republicanos).

Mais de 10 senadores republicanos se juntaram a 50 democratas e conseguiram o mínimo necessário para os 60 votos que o texto precisava para seguir para o Plenário da Casa.

Depois do Senado, o projeto volta à Câmara dos Representantes (de onde saiu originalmente), para uma votação final. A ideia é proteger o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo, independentemente do estado em que ele seja realizado.

Isso porque, nos Estados Unidos, cada unidade da federação decide se torna o casamento legal ou não.

Desde 2015, o direito ao casamento gay é garantido pela Suprema Corte, mas a revogação do direito ao aborto pela mesma (em nível federal) fez com que progressistas temessem que esse direito também estivesse ameaçado.

Com as eleições do novo Congresso - que projeta uma maioria republicana na Câmara - os progressistas esperam que o projeto avance antes de janeiro, quando os eleitos tomam posse.

As pesquisas nos Estados Unidos apontam que a maioria da população é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas muitos parlamentares republicanos se posicionam contra, apesar disso.

