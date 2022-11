Zezé Motta recordou novelas no “Encontro”, mas fãs criticaram o matinal da Globo

A atriz Zezé Motta esteve no palco do “Encontro”, onde lembrou de algumas personagens que fez nas novelas da Globo, como Bá, de “Sinhá Moça” (2006), papel que estava exposto no telão do estúdio e fez a famosa lembrar de um momento inusitado.

“Eu chorei muito nesta novela. Ela era uma personagem que amamentava o filho dos senhores da casa grande, mas sabia onde estava o seu próprio filho, mesmo estando com ele o tempo todo. A emoção tomou conta”, disse a veterana.

Ao vivo, Zezé também contou que até um determinado momento não sabia quem seria o filho de sua personagem na novela, que foi ao ar em 2006, e isso ajudou na hora de montar a cena: “Uma coisa que foi muito legal é que o público não sabia deste detalhe e eu também não e foi emocionante”, afirmou a famosa.

Como já disse em outras entrevistas, Zezé afirmou para Patrícia Poeta que as memórias afetivas ajudam nas cenas mais dramáticas: “Eu chorava não apenas pela cena, mas por lembrar que infelizmente não era ficção. Essas coisas acontecem no Brasil e é muito triste”.

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″: Deolane e André racham o grupo A , brigam feio e são separados

De surpresa, Manoel Soares também apareceu no quadro “TBT do Encontro” para falar sobre a importância de Zezé Motta na cultura e na vida das pessoas: “Cada personagem deste não é apenas um personagem de novela, é um tio, um amigo ou um parente”, disse o apresentador sobre a atriz.

Patricia Poeta no #Encontro não tem semancol. Uma mulher preta, um homem preto, e quem toma para si a palavra é a mulher branca! Não tem diretor esse @Encontro não?

Zeze Motta é safa, meteu q não sabia que Manoel estava presente, pois Patricia não quietava. Corrija isso producao pic.twitter.com/cEPE2k6mfG — ...um passa fome metido a Charles Bronson... (@ezequiassousa) November 17, 2022

Falando na surpresa de Manoel Soares, os telespectadores criticaram a presença de Patrícia Poeta no quadro. Para alguns, o “TBT” deveria ter sido comandado por Manoel: “Muito estranho isso de entrevistar a Zezé Motta (sobre preconceito) e deixar o Manoel Soares completamente sem função nessa conversa”, escreveu um anônimo.

“Grande Zezé Motta no ‘Encontro’ agora e rolou uma vergonha alheia, a Patrícia Poeta não divide a cena com ninguém e acaba que Zezé teve que pedir para o Manoel Soares falar alguma coisa”, criticou uma fã do programa da Globo.

LEIA TAMBÉM: Cássia Kis vive dias difíceis nos bastidores de “Travessia” e fala sobre assédio