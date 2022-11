“Travessia”: Helô perde a cabeça ao saber notícia chocante sobre Stênio

Em “Travessia”, Stênio (Alexandre Nero) não perde um cliente, mesmo que ele seja barra pesada, mas nos próximos capítulos o advogado da novela da Globo vai acabar pagando um preço caro e, ainda, dará trabalho para Helô (Giovanna Antonelli).

Tudo acontece quando o personagem decide atender um cliente perigoso no exterior e, ao embarcar para a Espanha, ficará dias sem dar sinal de vida, preocupando a todos, incluindo sua ex-esposa, que não confessa, mas ainda guarda sentimentos por ele.

Durante uma conversa, a delegada de “Travessia” deixará claro para Creusa (Luci Pereira) que está cismada com a ausência de notícias de Stênio, que também não entra em contato com a sócia Laís (Indira Nascimento). Na cena, ela também faz a linha durona e diz para sua fiél escudeira que não liga para o ex-marido.

Quem também entra na história é Cidália (Cássia Kis), que está vasculhando os negócios de Moretti (Rodrigo Lombardi) e se depara com Olívia (Caroline Verban) falando sobre o sumiço de Stênio. Ela tenta conversar com Laís, mas acaba saindo sem nenhuma informação concreta, sabendo apenas que ele foi para Espanha.

Helô (Giovanna Antonelli) e Creusa (Luci Pereira) nos bastidores de "Travessia" (João Miguel Júnior/Globo)

Quem também começa a se aprofundar é Helô, que não engoli muito bem a história e decide buscar mais informações sobre o misterioso cliente internacional. Sem muita escolha, Laís dá mais detalhes sobre a viagem de Stênio para a delegada, que descobre que o cliente é um homem perigoso e envolvido com coisas ilícitas.

LEIA TAMBÉM: “O meme está pronto”, garante Jojo Todynho ao comentar sobre a Copa do Mundo

A delegada já começa a imaginar várias situações de risco com o ex-marido envolvido e, sozinha, Helô chora desesperadamente pelo sumiço do advogado e com medo do que pode acontecer a Stênio no exterior.

Polêmica envolvendo Cássia Kis continua

Cássia Kis não está enfrentando problemas apenas nos bastidores de “Travessia”. Após sua polêmica entrevista, a famosa está sendo processada por José de Abreu, que move três ações na Justiça contra a atriz.

Cássia Kis vive dias difíceis nos bastidores da novela "Travessia" (Divulgação/Globo)

Segundo o site Notícias da TV, o veterano, que tem uma filha trans, afirma que ela cometeu “um crime contra a sociedade” por causa de suas falas discriminatórias em uma live com Leda Nagle, onde ela falou de fé e deu uma opinião polêmica a respeito da homossexualidade.

Pelas redes sociais, o ator retuitou todas as reportagens sobre o tema. Para um seguidor que afirmou que ele não conseguia entender a opinião de Cássia, disparou: “Crime, babaca, homofobia é crime. Opinião é te chamar de babaca”.

LEIA TAMBÉM: Saiba o que é sapiossexual, termo com qual Bela Gil se define