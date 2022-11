“O meme está pronto”, garante Jojo Todynho ao comentar sobre a Copa do Mundo

A partir da próxima semana, Jojo Todynho estará na “Central da Copa”, programa que volta para a grade da TV Globo durante os jogos da Copa do Mundo de 2022, que começam no domingo (20). No programa, a famosa vai comentar sobre o torneio e ainda entrevistar anônimos, mas antes da estreia, ela resolveu fazer um desabafo.

Em uma conversa com o GShow, Jojo disse que está ansiosa para começar a experiência, já que será sua primeira vez falando de futebol na televisão, mas também está aflita com o programa: “O Central me dá um frio na barriga, mas eu estou confiante. É um mundo novo e algo que eu nunca fiz. Vai tudo ser ao vivo e a cores”.

Torcedora do Flamengo, Jojo Todynho espera levar muito humor para os telespectadores do programa e avisa que está pronta para os memes da internet: “Sou aquela torcedora que se revolta com o jogador, xinga e manda áudio no direct, mas depois apaga. Recebo mensagens de pessoas que dizem que nunca acompanharam o futebol, mas que vão assistir para dar risada. O meme está pronto, e a mulherada também. Vamos quebrar essa história de que futebol é só para homem”.

Ao lado de Alex Escobar e Fred, a artista disse que está aprendendo muito com os novos colegas de Globo: “Eu estou para aprender com eles. Os meus amigos, que jogam futebol, falaram para eu ficar tranquila que vão me dar feedback, vão me explicar o que é impedimento, a hora do gol contra, quando é um pênalti, uma falta. Ninguém nasce sabendo”, disse a cantora.

Para os críticos de plantão, Jojo Todynho afirma que não estará no “Central da Copa” para falar seriamente sobre o esporte, mas entende que sua função está voltada ao entretenimento, como uma representante daquele torcedor que não entende muito bem sobre o assunto, mas curte futebol e Copa do Mundo.

“É bacana quando as pessoas têm paciência de ensinar. Copa do Mundo é um momento em que toda a nação se reúne, momento família, não é um momento para atacar alguém. É pra gente se unir para que esse hexa venha para a gente”, disse ela.

Por fim, Jojo disse que o convite surgiu durante o quadro “Dança dos Famosos”, quando ela pediu emprego na Globo: “Eu fiquei com muito medo. Não quero tomar o lugar de ninguém. Eu falei, ‘gente, não estou aqui para tirar trabalho de ninguém. Tem espaço para todo mundo’. Estão me julgando sem o programa ter começado, sem saber da dinâmica, nem eu sei direito o que vou fazer”.

