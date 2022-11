Meghan Markle e Príncipe Harry pretender criar seu espaço no metaverso

O duque e a duquesa de Sussex, Harry e Meghan teriam proposto criar seu próprio espaço no metaverso - realidade alternativa e virtual que continua se desenvolvendo a toda velocidade para ampliar oportunidades comerciais e de comunicação para empresas e instituições.

Para isso, segundo o jornal Daily Mirror, o casal real juntou-se à empresa de tecnologia Pax.World e uma fonte do ambiente da ex-atriz garantiu que o mundo particular que poderá ganhar vida por iniciativa dos duques responderá ao nome de Meg-averse e que será especialmente útil para “espalhar suas mensagens”.

“Harry e Meghan estão convencidos de que uma maior presença no mundo virtual, sem esquecer o seu papel no mundo real, lhes dará mais eficácia na divulgação das suas mensagens. Eles falaram com vários especialistas e todos concordam que este novo passo levará a tornar sua marca verdadeiramente global”, disse a fonte.

O fundador da Pax.World, Frank Fitzgerald, confirmou que ofereceu aos pais de Archie e Lilibet Diana “terra” de primeira linha para estabelecer sua nova casa digital no metaverso, embora não tenha comentado rumores sobre o curioso nome que, de acordo com a fonte, este espaço receberia.

“Estamos oferecendo a Harry e Meghan um pacote premium no terreno da Pax.World e a oportunidade de colaborar com os melhores arquitetos do mundo para construí-lo. Desenvolvendo esse espaço, eles terão mais facilidade para se conectar com novos públicos”, revelou Fitzgerald.

De acordo com o empresário, a Duquesa poderá transferir o bem sucedido podcast Archetypes, que criou em colaboração com o Spotify, para a realidade alternativa, enquanto o neto da falecida Elizabeth II poderá estabelecer o seu próprio avatar para partilhar as suas palestras e conferências ligadas à promoção no metaverso sobre saúde mental.

Dessa forma, o príncipe também poderá cumprir seus próprios compromissos com a sustentabilidade do planeta, evitando congregar seu público em viagens de carro ou avião.