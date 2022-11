Giovanna Ewbank compartilha fotos de Titi e Bless e encanta fãs

Não é de hoje que os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso fazem sucesso na internet. A última postagem da mamãe coruja, realizada na última terça-feira (15), deixou os fãs encantados.

A apresentadora compartilhou uma sessão de fotos que Titi e Bless, seus dois filhos mais velhos. Ela foi realizada para a revista Bazaar Kids e deixou Gio muito orgulhosa.

“Amor, cumplicidade, parceria e alegria de ser quem se é. Assim fotografamos a capa e recheio ‘Entre Irmãos’ da última edição da Bazaar Kids que chega essa semana mas bancas de todo o Brasil! E vou te falar… tá lindo demais, emocionante demais! As imagens falam por si só. Que orgulho e que benção ser a mãe de vocês, meus filhos! Obrigada Bazaar Kids e toda a equipe que reunimos por eternizar mais esse momento de vida dos meus pequenos!”, escreveu a mãe, através de uma postagem no Instagram.

A declaração aos filhos derreteu o coração dos fãs. “Lindos demais”, babou a apresentadora Fernanda Gentil. “Que sonho, que feliz nós somos por tê-los perto!”, comentou a atriz Fabiula Nascimento.

“Todas as fotos tão bonitas, mas a segunda me deu uma sensação tão boa de liberdade, de querer voar. Me remeteu aos meus momentos “voando” sentada numa rede (e quebrando os armadores). Adorei a energia dela”, escreveu outra seguidora.

Giovanna Ewbank fala sobre possibilidade de ter mais filhos

A apresentadora Giovanna Ewbank contou aos seus seguidores nas redes sociais sobre a possibilidade de ser mamãe pela quarta vez.

Casada com o ator Bruno Gagliasso - protagonista da série da Netflix “Santo” - ela foi questionada por um seguidor ao abrir uma caixa de perguntas em sua conta no Instagram.

