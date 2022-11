Formação original do Titãs saem em turnê inédita; pré-venda começa nesta quinta

Arnaldo Antunes, Charles Gavin, Nando Reis e Paulo Miklos, que fizeram parte da formação original da banda Titãs, estarão juntos de Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto na turnê “Titãs Encontro” que vai acontecer apenas em 2023, mas já movimenta os fãs da banda, que podem reservar os ingressos para assistir ao show inédito.

No entanto, é preciso estar preparado para desembolsar alguns reais, já que os ingressos para uma noite podem ultrapassar os R$ 300,00. Quem optar, por exemplo, por ouvir as músicas da banda do camarote do Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, local que abre a turnê, terá que desembolsar R$ 450,00, mas também é possível comprar a meia-entrada.

Outra opção é comprar os ingressos mais baratos da turnê “Titãs Encontro”, que custam R$ 45,00 e estão disponíveis para os shows na capital fluminense e em São Paulo, no Allianz Parque.

Marcado para acontecer entre os meses de abril e junho de 2023, o encontro entre Arnaldo Antunes, Charles Gavin, Nando Reis, Branco Mello, Sérgio Britto, Tony Bellotto e Paulo Miklos vai rodar pelo Brasil e, ao todo, serão dez shows. A pré-venda começa, nesta quinta-feira (17), a partir das 18h, e a venda está prevista para o dia 22 de novembro.

A reunião histórica para os fãs da banda marca os 40 anos do grupo de rock, que se formou na cidade de São Paulo, em 1982, e vendeu mais de 6,3 milhões de álbuns, além de receber um Grammy Latino em 2009. Atualmente a banda é composta por Branco Mello, Sergio Brito, Tony Bellotto, Mário Fabre e Beto Lee.

Além dos sucessos, uma homenagem para o guitarrista Marcelo Fromer, que morreu em 2001, está prevista em todos os shows da turnê. Segundo o JC Online, Alice Fromer, filha do artista, deve marcar presença e fazer uma participação especial.

A turnê “Titãs Encontro” começa no Rio de Janeiro (28/4), seguido de Belo Horizonte (29/4), Florianópolis (5/5), Porto Alegre (6/5), Salvador (27/5), Recife (2/6), Fortaleza (3/6), Brasília (7/6), Curitiba (10/6) e com o último show em São Paulo (17/6). Confira abaixo os valores dos ingressos!

Rio de Janeiro: De R$ 45 a R$ 450

Belo Horizonte: De R$ 125 a R$ 340

Florianópolis: De R$ 125 a R$ 380

Porto Alegre: De R$ 70 a R$ 380

Salvador: De R$ 90 a R$ 280

Recife: De R$ 90 a R$ 280

Fortaleza: De R$ 90 a R$ 280

Brasília: De R$ 110 a R$ 380

Curitiba: De R$ 125 a R$ 380

São Paulo: De R$ 45 a R$ 380

