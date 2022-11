‘Filho da Mãe’: filme sobre último trabalho de Paulo Gustavo, estreia em dezembro

Paulo Gustavo criou um novo e ousado jeito de fazer comédia. O ator, que começou a sua trajetória nos palcos em 2004, mas ficou conhecido ao montar seu próprio espetáculo “Minha Mãe é Uma Peça”, ao interpretar sua mãe, Déa Lucia, como Dona Hermínia. O ator faleceu em maio de 2021, em decorrência da covid-19 e deixou um legado para milhares de fãs.

Antes da pandemia, Paulo estava em turnê com sua peça “Filho da Mãe”, ao lado de sua mãe, e o novo documentário que estreará na Amazon Prime Video em 16 de dezembro, abordará os bastidores do projeto e levará o mesmo nome. Confira a sinopse e trailer oficial abaixo:

“#Filho da Mãe é um emocionante reencontro dos fãs com o ídolo. Além de reunir momentos únicos e nunca antes vistos de sua vida pessoal e profissional, o filme também fala sobre a relação de Paulo Gustavo com sua mãe, grande inspiração para criar Dona Hermínia – personagem principal de “Minha Mãe é Uma Peça”, um dos maiores sucessos da história do cinema brasileiro. Prepare-se parar rir e se emocionar com o inesquecível Paulo Gustavo em seu último projeto!”

A produção será dirigida por Suzana Garcia e contará com depoimentos emocionantes de sua mãe, seu companheiro Thales Bretas, sua amiga Ingrid Guimarães e muito mais. Filho da Mãe contará com cenas da sua missa de sétimo dia e mostrará como tem sido para os entes queridos após a sua perda.

Paulo Gustavo fez história nacional e internacionalmente e merece esta homenagem cheia de risos e lágrimas. Em suas próprias palavras: “O humor ele salva, ele transforma, alivia, cura e traz esperança para a vida da gente”. Então, daqui a um mês, usaremos o conselho de Paulo, que se orgulhava em ser artista e nos fazer rir.

“Rir é um ato de resistência”, que não esqueçamos disso.