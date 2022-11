“Família doentia!” Marido divulga áudio onde Andressa Urach pede sacrifício do filho

Reagindo às acusações da mãe de Andressa Urach, que o acusou de mentir sobre os motivos que levaram sua filha a ser internada em uma crise psicótica, Thiago Lopes divulgou nesta quinta-feira que tinha um áudio onde supostamente a modelo falou sobre o sacrifício do filho, de 9 anos.

Marisete de Faveri desabafou no Youtube dizendo que o genro internou a filha sem ouvir a família e o acusou de mentir sobre os motivos. “Ela está bem, sendo tratada, com acompanhamento médico, com os devidos medicamentos. Antes estava sendo privada de tomar os medicamentos, porque Thiago acha que é frescura, preguiça”, disse.

A mãe da influenter disse ainda que a filha já vinha lidando com distúrbios psicológicos, com uma depressão pós-parto que não tinha sido tratada. “Na semana que ela esteve aqui em Porto Alegre, ela teve um curso que faz regressão e isso mexeu com o psicológico dela. Quando fui buscá-la, nós fomos do curso pro hospital. Ela foi internada, a pressão dela estava altíssima, 20x19, foi tratada, medicada, passamos a noite lá no hospital e no sábado o médico fez a avaliação, ela estava bem, e ele liberou”, afirmou.

Em resposta, Thiago postou no Instagram um áudio onde supostamente Andressa pediria o sacrifício do filho Leon, de 9 meses, durante um surto psicótico.

Ele disse também que sua esposa não estava com depressão pós-parto e que nunca a privou de tomar nenhum medicamento. “Agora me responda: quem priva Andressa Urach de alguma coisa? Por aí vocês percebem um vídeo recheado de mentiras.

Thiago disse ainda que a mãe não queria interná-la e teria sugerido uma cura espiritual de Andressa em uma igreja da Universal. “E agora vem rasgar a boca falando que agora a Andressa está passando por tratamento adequado”, postou.

Sobre o áudio no qual a modelo teria falado sobre o sacrifício do filho, ele disse que ele, sua mãe e seu filho correram um risco desnecessário. “Tenho mais de 30 min de pura insensatez. Esse risco que eu, a minha mãe e o meu filho passamos não era pra ter ocorrido se ela tivesse sido internada em Porto Alegre, nos primeiros sinais do surto. Imagina o que ocorreria se eu não estivesse em casa? “, disse Thiago.

“Que tipo de mãe usufrui dos benefícios da prostituição da própria filha?”, comentou o marido da influenciadora digital.