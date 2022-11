Fabrício e Talitha ganham o público do “Mais Você” e fãs fazem pedido inusitado

Fabrício Battaglini e Talitha Morete estão no comando do “Mais Você”, enquanto Ana Maria Braga está de férias e se recuperando de uma cirurgia na perna, mas alguns fãs dos programas matinais da Globo querem que a dupla ganhe um projeto para chamar de seu.

Pelas redes sociais, alguns telespectadores aplaudiram a sintonia deles, que já trabalham juntos há alguns anos e conseguem apresentar o “Mais Você” com muito astral. Mas, para os anônimos, a Globo não precisa criar um programa do zero, uma das ideias é colocar Talitha e Fabrício no “Encontro”.

Dica pra não chupar manga e vir os fiapos tudinho! #MaisVocê pic.twitter.com/HdGZj72M3Y — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 16, 2022

No Twitter, um fã escreveu: “Talitha Morete e Fabrício Battaglini são mil vezes melhores que Poeta e Manoel”, indicando que os substitutos de Ana Maria poderiam ir para o programa que é apresentado por Patrícia Poeta, exibido antes da atração da veterana.

Mas, vale lembrar que Talitha Morete deixou o “Mais Você” para se tornar uma das apresentadoras do “É de Casa”, que é exibido aos sábados, impossibilitando que ela esteja em dois programas, que vão ao ar ao vivo.

Quem também ganhou elogios dos fãs do programa de Ana Maria Braga foi o ex-BBB Gil do Vigor, que comanda o “Tá Lascado”. Mas, nesta quinta-feira (17), não foi muito bem a atração que chamou a atenção, mas o famoso bordão do economista.

O 'Ai, Brasiiiiiil' mais icônico de todos pra gente já ir entrando no clima da Copa do Mundo, né, @GilDoVigor? ✨✨✨ #MaisVocê pic.twitter.com/4TiJAbOjb6 — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 17, 2022

Antes de Gil ir embora, Talitha e Fabrício falaram sobre o começo da Copa do Mundo, que incia no próximo domingo (20), e incentivaram o famoso a narrar um jogo do Brasil. No Twitter, um anônimo disse: “Essa animação do Gil do Vigor é contagiante né, além das dicas maravilhosas”.

Outra fã do ex-participante do “Big Brother Brasil 21″ disse que ele deu a largada para a Copa do Catar: “Agora, a batalha do hexa começou”, brincou ela, ao ouvir Gil gritando “Brasil”. Já uma terceira relatou que imaginava o famoso “narrando um jogo todo doido pra gritar Brasil no final”.

