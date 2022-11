Eddie, de Stranger Things, continuará fugindo de monstros no spin-off de Um Lugar Silencioso

Vamos ver como a estrela de Stranger Things, Joseph Quinn, se sai contra uma nova raça de monstros.

Depois de sua performance como Eddie Munson, apaixonado por Dungeons & Dragons e um dos personagens preferidos da quarta temporada de Stranger Things, Joseph Quinn está agora em negociações para se juntar à vencedora do Oscar Lupita Nyong’o em ‘Um Lugar Silencioso: Primeiro Dia’, segundo a EW.

‘O Primeiro Dia’ é considerado o próximo capítulo da franquia Um Lugar Silencioso e atuará como uma espécie de spin-off dos dois primeiros filmes. Uma terceira parte formal da saga da família Abbott está em desenvolvimento. Os detalhes estão sendo mantidos em segredo, mas Nyong’o estrelará em spin-off.

Quinn não é estranho em fugir de monstros por sua vida, dada sua notável sequência com um enxame de Demobats em Stranger Things. Ele agora enfrentará as criaturas do universo de Um Lugar Silencioso, que apresenta monstruosidades alienígenas que chegaram à Terra. Embora mal possam ver, seu extraordinário senso de audição lhes permite caçar suas presas através do som – daí a necessidade de ficar quieto.

O título ‘Primeiro Dia’ (Day One) parece sugerir que o filme poderia muito bem se concentrar no primeiro dia em que esses monstros chegaram ao planeta. O conceito é baseado em uma ideia original de John Krasinski, que se tornou o arquiteto desta franquia depois de estrelar e dirigir tanto Um Lugar Silencioso quanto Um Lugar Silencioso Parte II. Ele também trabalhou no roteiro do primeiro filme e escreveu sozinho o segundo.