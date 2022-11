Atriz Lavínia Vlasak assume medo de contracenar em “O Rei do Gado”

Fabio Assunção e Lavínia Vlasak fizeram parte do mesmo elenco em "O Rei do Gado" (Reprodução/Globo)

A reprise de “O Rei do Gado” empolgou os noveleiros de plantão que estavam órfãos das produções de Benedito Ruy Barbosa, que também foi autor da versão original de “Pantanal”, que ganhou um remake na Globo. Mas, também trouxe à tona alguns segredos dos bastidores.

Recentemente, a atriz Lavínia Vlasak, que aparece na segunda fase da novela, falou qual era o seu maior receio durante as gravações do folhetim, que foi ao ar no horário nobre da Globo. Segundo ela, errar era o seu maior receio, já que contracenava com atores importantes do casting da emissora carioca.

A intérprete de Lia, filha de Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) e Léia (Silvia Pfeifer), participou do podcast Papagaio Falante e disse que passou por vários testes para ganhar o papel, mas no dia a dia percebeu que o trabalho era bastante tenso: “Eu tava morrendo de medo. Eu não fui à festa [de lançamento]. Eu fiquei em casa decorando texto”.

Vivendo a irmã de Marcos (Fábio Assunção), Lavínia também ficou assustada quando descobriu que a lenda sobre Fagundes decorar o texto antes das cenas era verdade: “O Fagundes decora na hora. E ele pegava o meu texto. Ele decorava aquilo na hora! Ele lê uma vez e decora!”, revelou.

Para ela, participar de “O Rei do Gado”, que está sendo exibida no “Vale a Pena Ver de Novo”, foi uma grande escola para atuar em outras novelas. Durante a entrevista, ela disse que Antonio Fagundes também ajuda nas cenas e conseguia corrigir os colegas.

“Eu falava assim ‘não posso errar’. Eu levava o texto pra casa. No dia seguinte da festa tinha uma cena de cinco páginas. Só eu e ele, e eu falava horrores. Ele fazia perguntas curtas e eu contava uma história absurda. Eu dormia e acordava sonhando que eu não me lembrava de um trecho do texto…”, detalhou a atriz, que também fez parte do elenco de “Mulheres Apaixonadas”, na Globo, e “Prova de Amor”, na Record TV, entre outras produções.

