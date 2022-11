“A Fazenda 14”: Deolane e André racham o grupo A , brigam feio e são separados

A prova do fazendeiro fez de Deolane Bezerra a nova líder de “A Fazenda 14″, mas também gerou uma grande confusão entre os participantes do reality show, que começou a entrar na reta final.

Desta vez, André Marinho entrou em conflito com Deolane, Pétala Barreiros, Moranguinho e Bia Miranda, chamadas de as meninas do grupo A. Tudo começou quando o famoso pediu votos para permanecer no programa e, em seguida, começou a falar que elas eram falsas com ele.

A cena gerou uma confusão generalizada, já que as quatro amigas começaram a responder o ex-aliado: “É sacanagem mesmo, o problema não é com vocês, é com a Morango. Você vai ter que dormir com esse barulho, você sabe a sacanagem que fez. Fui seu parceiro o jogo inteiro”, disse André.

“Você foi falsa comigo! Foi sacana!”, disparou @andremarinho_ para @MoranguinhoReal. O cantor discute com peoas do grupo A 🔥🔥🔥



Em seguida, a dançarina abriu o jogo e disse qual era a intenção dele: “Eu entendi que daqui para frente, você iria colocar todo mundo no jogo para salvar Iran”, respondeu ela. Vale destacar que o ator está em outro grupo de “A Fazenda”.

Ao perceber a gritaria, Deolane, Pétala e Bia foram defender Moranguinho e André disse que não iria abaixar a cabeça para as meninas, dando continuidade na briga, que se estendeu durante a madrugada.

Neste momento, Deolane e André precisaram ser separados. Na discussão, ele afirmou que está jogando sozinho e que faz parte do grupo C. Tal alegação, fez a advogada chaá-lo de traidor: “Traidor, traidor. Queria colocar um de nós [na roça] para livrar seu amigo”, disse ela, falando também de Iran Malfitano.

Rebatendo as críticas, André disse que não era traidor, já que foram elas que colocaram ele na roça. Já para Deolane, ele não está jogando com o grupo A: “Você não tá com a gente. Palhaço!”, disse ela.

A nova fazendeira da semana

Deolane Bezerra venceu a prova do fazendeiro desta quarta-feira (16). Na disputa, que ocorreu ao vivo, ela estava contra Ruivinha de Marte e André Marinho, que seguem na roça.

Comandada por Adriane Galisteu, a prova exigia agilidade e memória. Nela, os peões tinham que assistir vídeos que mostravam 5 produtos por rodada e os participantes precisavam memorizar o número de cada e, em seguida, ao comando da apresentadora, eles precisavam buscar no mercado.

