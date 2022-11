‘Pantera Negra: Wakanda Para Sempre’ é um poderoso filme feminista

Não é nenhum segredo que o universo cinematográfico da Marvel é um reino dominado por homens. Personagens femininas são geralmente representadas como interesses amorosos ou donzelas em perigo e, mesmo super-heroínas fortes, como a Viúva Negra, são hipersexualizadas para atender ao olhar masculino.

Mas então veio o Pantera Negra da Marvel – um filme inovador que destacou a cultura negra e falou sobre o poder do feminino. No primeiro filme, fomos apresentados a personagens femininas como a princesa Shuri (Letitia Wright), a espiã Nakia (Lupita Nyong’o) e a leal Okoye (Danai Gurira). Essas mulheres não eram apenas ajudantes à espreita na sombra do rei T’Challa, mas eram personagens fortes e complexas com histórias individuais.

Eles eram a espinha dorsal de sua nação, provando que não precisavam de superpoderes para se manterem. E agora, na sequência do filme, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, as mulheres estão no centro das atenções.

Agora nos cinemas, a tão esperada sequência chega mais de dois anos após a morte de Chadwick Boseman, que incorporou perfeitamente o rei no primeiro filme. E enquanto destaca a rainha de Wakanda e a princesa Shuri, o filme abre espaço para homenagear o falecido ator – e a dor de sua perda.

Talvez uma das cenas mais comoventes venha logo no início, quando sua mãe e irmã são forçadas a aceitar o fato de que ele se foi. Shuri desaba depois de saber que não conseguiu salvar seu irmão a tempo, enquanto a rainha (Angela Bassett), também sobrecarregada de dor, luta para manter a compostura como a nova líder de Wakanda.

Ver como elas – e o resto dos personagens – lidam com essa perda faz de Wakanda Para Sempre um dos filmes mais emocionantes da Marvel até hoje. Mas o diretor Ryan Coogler não transforma o filme inteiro em um choro sombrio. Ele honra habilmente a memória do rei (e de Boseman) concentrando-se nas histórias de mulheres que eram mais próximas a ele.

A princesa Shuri, a rainha Ramonda, Nakia e Okoye lidam com suas dores de maneiras muito diferentes. Shuri é, compreensivelmente, a mais atingida e opta por se enterrar no trabalho como uma distração. A rainha trabalha para processar suas emoções através de um ritual especial. Nakia embarca em uma nova jornada e Okoye canaliza sua energia para proteger sua nação.

Durante todo o filme, somos lembrados de quanto a identidade do rei T’Challa estava ligada à delas. Ainda assim, sua capacidade de assumir o manto e trabalhar coletivamente para defender Wakanda fala muito sobre sua força e resiliência.

Assisti 'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre' e estou em lágrimas. Uma linda homenagem ao Chadwick e seu legado.



O filme é sobre luto e também recomeço, é triste e lindo ao mesmo tempo. Emocionante demais.



E a cena pós-crédito... é um presente ao futuro! 🖤 pic.twitter.com/fc6vsig3Qf — Isadora Wandermurem (@dorawandermurem) November 10, 2022

Também vale a pena notar que há muitas cenas de ação intensas que farão seu coração disparar. E como esperado, o elenco é espetacular, com atuações dignas de Oscar de Wright e Bassett. Algumas das cenas compartilhadas da dupla são especialmente tocantes, e Wright faz um trabalho fenomenal ao retratar a turbulência e a confusão que Shuri sente ao tentar lidar com tudo.

Mas, em sua essência, é uma exploração honesta da dor e da perda ao tentar iniciar um novo capítulo. Marcado por um time de mulheres incrivelmente inteligentes e diligentes que não parariam por nada para proteger seu país.