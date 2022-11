Mãe de Selena Gomez não está pronta para assistir seu documentário sobre saúde mental

Selena Gomez: My Mind & Me está disponível na Apple TV (Captura)

‘Selena Gomez: My Mind and Me’ (Minha Mente e Eu), estrelou recentemente na Apple TV+, mas a mãe da cantora diz não estar pronta ainda para assistir ao documentário. E não é muito difícil entender o porquê.

O filme abrange seis anos da vida da cantora e atriz, pintando um retrato íntimo de uma jovem estrela e suas batalhas com a saúde mental – ou seja, transtorno bipolar, depressão e ansiedade – sob os holofotes. Seu diagnóstico de lúpus e separação altamente divulgada de Justin Bieber também são explorados, tornando-se um de seus projetos mais pessoais até agora. “Eu podia sentir sua autenticidade e vulnerabilidade”, disse Keshishian, que dirigiu o aclamado documentário de Madonna em 1991, Truth or Dare, à EW.

Esse assunto pesado pode ser um desafio para qualquer mãe. “É muito difícil para ela e sua família, obviamente”, diz o diretor sobre a matriarca. “Os sentimentos complicados de uma mãe sabendo que sua filha sofreu assim.”

Keshishian fala também sobre sua apreensão inicial para assumir o projeto: “Assinei com grande apreensão. Eu estava tão encantado e hipnotizado por Selena Gomez porque ela parecia diferente de qualquer celebridade ou estrela pop que eu já conheci antes. Eu podia sentir sua autenticidade e sua vulnerabilidade”.

Para o diretor, o maior presente do documentário é a percepção das pessoas após assisti-lo: “Eu tive pessoas com quem trabalhei que estão na faixa dos 50 anos dizendo: ‘Eu nunca ouvi uma única música da Selena Gomez, mas assisti a esse filme e me emocionou e quero assistir agora com minha filha ou meu filho’”.

Mandy, a mãe de Selena, teve dificuldades durante o projeto. Segundo o diretor, ele conseguiu conversar com ela e sua família mais no final das gravações. “Os sentimentos complicados de uma mãe sabendo que sua filha sofreu assim e que ela não foi capaz de ajudar. Elas curaram seu relacionamento e estão em um lugar muito bom, mas obviamente fazer um documentário ou até mesmo falar sobre isso de certa forma, é como se recortar um pouco e ter que enfrentar a realidade”.

Keshishian conta que Mandy faz muitos trabalho na área de saúde mental. E que o desejo de Selena de ajudar os outros e tratar outras pessoas como iguais, vem de Mandy, em sua criação. “Mostrei a ela pequenos pedaços do filme para que ela soubesse um pouco sobre como era. Eu a aplaudo por isso porque a coragem necessária para uma mãe não apenas viver isso, mas depois examinar e falar sobre isso, eu acho isso incrível”, conta o diretor.

Para finalizar, o diretor conta que Mandy ainda não se sentiu pronta para assistir ao documentário por causa da dor para ela de ver o que sua filha passou.