Lady Di: biógrafo fala sobre diferenças entre Diana e o príncipe Harry e Meghan Markle

O biógrafo secreto da princesa Diana, Andrew Morton, discutiu recentemente as diferenças entre a situação real da falecida princesa de Gales com seu ex-marido, o rei Charles, e a saída do príncipe Harry e Meghan Markle como membros da realeza sênior.

“A grande diferença entre Diana e Charles e Harry e Meghan é que Diana estava presa em um casamento sem amor, enquanto esses dois parecem extremamente felizes juntos. Essa é uma grande diferença”, disse Andrew – autor de Diana: Her True Story, à Vanity Fair. Publicado em julho de 1992, o livro de Andrew revelou tudo, desde a infelicidade de Diana com o infiel príncipe Charles, até seus sentimentos de solidão e sua depressão.

O autor falou ainda sobre as saídas como membros da realeza de Diana e de seu filho, comentando quanto tempo cada um deles esperou para contar suas histórias: “Diana deu 10 anos antes de se rebelar e me ajudar no livro. [Harry e Meghan] não deram nem 10 meses. Ele estava se encontrando com Oprah em novembro de 2018, seis meses depois de se casarem, para discutir uma entrevista . O príncipe Harry deixou perfeitamente claro que achava o mundo real sufocante e difícil de lidar. Em Meghan, acho que ele viu uma saída ”.

Essa observação é particularmente interessante, pois, ao longo dos anos, muitas pessoas compararam a conversa do príncipe Harry e Meghan Markle com Oprah à entrevista explosiva (e obtida de forma antiética) de 1995 que a princesa Diana teve com Martin Bashir.

Embora Andrew não pense necessariamente que ambas as situações são as mesmas, ele acredita que a princesa Diana teria sido solidária com as lutas do duque e da duquesa de Sussex - principalmente em seu desejo de estabelecer um limite entre eles e a família real, literalmente movendo-se através do mundo para a Califórnia.

Afinal, foi relatado anteriormente que Diana havia considerado uma mudança para Malibu depois de finalizar seu divórcio de Charles. “[A princesa] viu a América como uma terra de positividade, oportunidade”, disse Andrew. “Então ela provavelmente seria muito solidária com o príncipe Harry”.