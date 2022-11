Kate Middleton: nova política exige que não forneçam detalhes sobre suas roupas

O Palácio de Kensington não fornecerá makis informações sobre marcas de roupas usadas pela princesa de Gales, Kate Middleton, pois chegaram a conclusão de que os meios de comunicação estejam centrando informações nas suas roupas e não nas ações que realiza nas diferentes visitas que constam em sua agenda de atividades oficiais.

Por aqui, nós sempre acompanhamos os looks icônicos da princesa, mas em publicação recente do jornal britânico Express, o Palácio agora se recusa sistematicamente a compartilhar esses dados, a menos que seja uma ocasião especial, como um ato de Estado, a estreia de um filme ou uma visita ao exterior em que - por protocolo diplomático - deve ser relatado se a princesa de Gales está usando itens de moda desenhados no país anfitrião.

No passado, o palácio forneceu regularmente detalhes sobre as roupas usadas pela falecida rainha Elizabeth II, bem como o guarda-roupa da rainha consorte Camilla quando ela era duquesa da Cornualha.

Esta nova decisão de negar detalhes sobre as roupas usadas por Kate Middleton é surpreendente, considerando que algumas roupas usadas pela falecida monarca ou pela princesa Diana formaram as peças centrais das exibições do palácio que são usadas para atrair o público para visitar as residências reais.

Os assessores de Kate disseram que os especialistas em moda são rápidos em identificar os designers das roupas usadas pela princesa de Gales, mas que eles não vão mais confirmar ou negar oficialmente se seus palpites são certeiros ou não.

Um exemplo desta situação foi a recente participação de Kate no Colham Manor Children’s Centre em Hillingdon, oeste de Londres, onde “acredita-se” que ela usava um vestido de malha da marca Mango e um casaco Hobbs para atender ao evento, mas nada foi confirmado.

A princesa de Gales, que atualmente tem 40 anos, tem um estilo discreto e elegante, sendo considerada uma das mulheres mais bem vestidas do Reino Unido. Além disso, suas escolhas de moda causam um frenesi de vendas, fazendo com que as roupas que ela usa se esgotem imediatamente assim que ela é vista nelas. Kate Middleton é conhecida por combinar marcas comerciais – e mais acessíveis – com peças de design.