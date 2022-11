Fabrício e Talitha não falaram, mas Ana Maria Braga fez uma cirurgia na perna

Sem férias desde o lançamento das “Super Manhãs”, Ana Maria Braga ficará um tempo fora do “Mais Você”. Segundo Fabrício Battaglini e Talitha Morete, que são os substitutos da apresentadora no comando do matinal, ela adiantou o descanso e deve voltar em dezembro.

No entanto, de acordo com o site da Caras, a famosa precisou se ausentar do programa da Globo para fazer uma cirurgia vascular, que aconteceu na última sexta-feira (11), quando o matinal não é transmitido ao vivo. Segundo a nota, Ana Maria vinha sentindo uma dor na perna há algum tempo.

No “Mais Você”, Fabrício Battaglini perde o controle e quase causa um acidente envolvendo Talitha Morete (Reprodução/Globo)

A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa da apresentadora do “Mais Você”, que garantiu que o procedimento foi rápido e Ana já recebeu alta hospitalar. Confira abaixo!

“Ela fez essa pequena cirurgia na sexta-feira, é uma cirurgia muito simples. Ela tinha uma dor na perna lá do tempo que fez radioterapia. É um efeito colateral da radioterapia lá de trás”, começou a nota. Então foi uma cirurgia programada, muito simples e ela está super bem. Já está de alta e está em casa”, informou a assessora Silvia Pacolla.

Fabrício Battaglini e Talitha Morete com Ana Maria Braga (Mauricio Fidalgo/Globo)

Além de adiantar as férias por causa da cirurgia, outro ponto foi destacado por Fabrício, que informou ainda que Louro Mané também está descansando. Ao vivo, ele disse que os jogos da Copa do Mundo, que começam no domingo (20), devem mexer com o “Mais Você”, já que alguns jogos serão transmitidos pela manhã.

“O que acontece, na próxima semana vão começar os jogos e o ‘Mais Você’ vai ficar fora do ar. Porque tem muitas partidas da Copa de manhã, vão ser quatro jogos por dia, então, o que que a Ana fez? Ela decidiu antecipar, aproveitar que essa semana tem inclusive um feriado amanhã e tirou folga, ela deu uma esticadinha básica”, contou o repórter.

