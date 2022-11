“Todas as Flores”: Vanessa quer separar casal em novo bloco de capítulos

Os conflitos entre as irmãs Maíra (Sophie Charlotte) e Vanessa (Leticia Colin) em “Todas as Flores” ficam ainda mais frequentes no novo bloco disponível pelo Globoplay, a partir desta terça-feira (15). A novidade acontece por causa do feriado da Proclamação da República.

Na sequência da novela de João Emanuel Carneiro, a vilã interpretada por Leticia Colin decidiu mudar de abordagem na tentativa de separar Rafael (Humberto Carrão) e Maíra. Na trama, ela começou fingindo que aprovou o relacionamento do casal e acaba oferecendo ajuda para organizar o casamento deles.

Em "Todas as Flores", Maíra (Sophie Charlotte) e Maíra (Leticia Colin) são filhas de Zoé (Regina Casé) (Estevam Avellar/Globo)

Mas, nos bastidores, a designer segue com seus encontros às escuras com Pablo (Caio Castro), que acontecem dentro da Rhodes, e planeja como voltar a fazer parte da família do jovem, por quem tem um interesse apenas financeiro.

Ainda neste novo bloco de capítulos, Maíra, que não desconfia de nada, vai receber de Rafael a missão de finalizar a fórmula de um perfume guardado há anos na Rhodes & Co. Tailleur que é a grande aposta da empresa.

No novo bloco de "Todas as Flores", Rafael (Humberto Carrão) e Maíra (Sophie Charlotte) ficam mais próximos (Fábio Rocha/Globo)

Até o final do ano, novos capítulos de “Todas as Flores” estarão disponíveis na plataforma de streaming Globoplay. Mas, os fãs terão que aguentar uma pausa, já que os novos blocos serão disponibilizados apenas em abril de 2023. Ao todo, serão mais 41 episódios distribuídos na plataforma da Globo até meados de junho.

Criada e escrita por João Emanuel Carneiro “Todas as Flores” conta ainda com Regina Casé, Mariana Nunes, Fabio Assunção, Thalita Carauta, Nicolas Prattes, Ana Beatriz Nogueira, Cassio Gabus Mendes, Zezeh Barbosa, Douglas Silva, Mary Sheila, Naruna Costa, Mumuzinho, Moira Braga, Camila Alves, Cleber Tolini, Amanda Mittz, Nilton Bicudo, Suzy Rêgo, Yara Charry, André Loddi, Xande de Pilares, Chico Diaz, Heloisa Honein, Jhona Burjack, Luis Navarro, Micheli Machado, Kelzy Ecard, Duda Batsow, Ângelo Antônio, Bárbara Reis, Valentina Bandeira, Leonardo Lima Carvalho, Rodrigo Vidal, Samantha Jones, Luiz Fortes, entre outros.

