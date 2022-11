‘Pânico 6’: Jenna Ortega fala sobre cenas de perseguição do assassino mascarado

De volta em ‘Pânico 6′, Jenna Ortega tem dado declarações recentes acerca da trama da Paramount Pictures e Spyglass Media. De acordo com a atriz, haverá cenas pesadas com muito sangue e ação na trama.

Durante o Celebration of Latino Cinema & Television no último fim de semana, Jenna Ortega revelou estar animada com as cenas de perseguição presentes em ‘Pânico 6′.

“Estou muito animada com isso porque há muitas sequências de perseguição boas”, disse Ortega durante uma entrevista no tapete vermelho. “Meio que lembra… em ‘Pânico 2′ há uma perseguição entre Gale e Ghostface pelo laboratório. Eu sinto que temos um monte de coisas assim no segundo filme.”

Até agora estes são os atores confirmados para a sequência da Spyglass Media e Paramount Pictures:

Melissa Barrera (“Sam”), Jasmin Savoy Brown (“Mindy”), Mason Gooding (“Chad”), Jenna Ortega (“Tara”) e Dermot Mulroney. Além disso, novos atores vão estrelar na trama como Samara Weaving (Casamento sangrento), Tony Revolori (Homem Aranha: De Volta ao Lar e Sem Volta para Casa), Jack Champion (Avatar: Caminho da Água), Liana Liberato (A Casa de Praia), Devyn Nekoda (O Escritor Fantasma), Josh Segarra (Arqueiro) e Henry Czerny (Casamento Sangrento).

Veja mais:

Sequência da trama violenta

‘Pânico 6′, promete trazer um assassino mascarado ainda mais violento à trama, segundo parte do elenco. Jenna Ortega, atriz que interpreta uma das personagens mais importantes da nova fase, Tara, falou ao ET online e revelou que o vilão apresentará um lado ainda mais violento.

“Ghostface fica muito mais intimidante. Acabei de ler parte do roteiro, e ele fica cada vez mais sangrento. Acho que esta é provavelmente a versão mais agressiva e violenta de Ghostface que já vimos, o que acho que realmente seja divertido de filmar”, disse a atriz.

Não é a primeira vez em que se ouve falar sobre essa faceta mais macabra do assassino mascarado. Melissa Barrera, intérprete de Sam na trama, também já deu declarações sobre o Ghostface apresentar um lado ainda mais sanguinário.

Confira a fala da atriz: ‘Pânico 6′: Cenário em Nova York mexerá com a franquia e promete ser ‘20 vezes mais mortificante’, segundo atriz