O retorno de Tiago Ramos em “A Fazenda 14”: Entenda esta nova polêmica

Depois de ser expulso da 14ª temporada de “A Fazenda 14″, o modelo Tiago Ramos decidiu apelar para os fãs e, é claro, para as redes sociais para voltar ao reality show da Record TV.

Pelo Twitter, o famoso ex-padrasto de Neymar Jr. pediu que os fãs ajudassem no engajamento da hashtag “Tiago de Volta na Fazenda”, que ficou em primeiro lugar nos treding topics da rede social, que é muito usada pelos fãs do programa de Adriane Galisteu.

Engajem minha tag 🙏🏻 TIAGO DE VOLTA NA FAZENDA — Tiago Ramos ⚽️ (@tiagoramosof) November 14, 2022

Além disso, o ex-peão famoso foi ao Instagram comentar que está tentando retornar ao jogo por meio da justiça, mesmo sendo expulso após se envolver em uma briga física com Shayan Haghbin, que também foi eliminado.

No vídeo, Gil Ortuzai, advogado de Tiago Ramos, explica a movimentação: “Assim como a produção apurou minuciosamente os fatos ocorridos, nós também estamos apurando, mas com olhar jurídico. Num primeiro momento, entendemos que ele não deveria ser expulso e perdeu uma chance de continuar na disputa pelo prêmio”.

Em outro trecho, o profissional diz que analisou também trechos da internet e que outras pessoas também entendem que a saída de Tiago e “A Fazenda 14″ foi injusta: “Num segundo momento, analisamos o tribunal da internet e verificamos que milhões de seguidores e fãs manifestam no mesmo sentido”, disse o advogado.

O advogado também alegou que a equipe jurídica de Tiago está analisando a ameaça feita ao modelo: “Estamos analisando também a ameaça da parte do Shay, após ter saído do reality, e vamos registrar um B.O. Estamos aqui para assessorar o Tiago, buscando sua integridade física e moral”.

Por fim, o advogado Gil Ortuzai alega que tomará todas as medidas possíveis para que o famoso retorne ao reality show rural, que até o momento não substituiu nem dos participantes expulsos: “Tiago gostaria de uma nova análise e reconsideração do programa para que ele volte para a ‘Fazenda’. Vamos buscar essa oportunidade para ele e contamos com vocês para isso”.

