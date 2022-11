“Mentiu e enganou”: Mãe acusa genro de mentir sobre internação de Andressa Urach

Após o marido da influenciadora e ex-miss bumbum vir a público para falar sobre a internação em hospital psiquiátrico de Andressa Urach, a mãe da ex-modelo usou as redes sociais para rebater as acusações de Thiago Lopes.

Segundo vídeo publicado no Instagram por Marisete de Faveri, Lopes mentiu, enganou e brincou com Andressa, levando-a ao surto que culminou com sua internação.

“É fácil dizer por aí que ela surtou... Difícil é você falar a verdade! Que ela surtou porque você mentiu, enganou e brincou com ela. Quando for dar a sua versão, conta o motivo também”, disse a mãe da ex-modelo.

No domingo passado, Lopes gravou um vídeo contado que Andressa teve um delírio psicótico e precisou ser internada na ala psiquiátrica de um hospital no Rio Grande do Sul. “Foi um episódio bem assustador”, disse.

De acordo com ele, durante o surto ela chegou a colocar a vida do filho do casal em risco e foi necessário chamar a Polícia Militar e o SAMU para contê-la. “Durante o surto ela chegou a falar que o Leon [filho] seria o Isaac [da Bíblia], que eu oferecesse Leon como sacrifício. São coisas desconexas com a realidade”, disse.

DIVÓRCIO

Durante o vídeo, Thiago Lopes anunciou que já havia dado entrada no pedido de divórcio e solicitou a guarda do filho, Leon. Ele disse que estava lutando sozinho e “já havia perdoado até o imperdoável” e que lidar com o borderline dela já era difícil, agora com esse novo problema psiquiátrico seria “inviável” manter o casamento”.

“Eu queria noticiar que eu também, infelizmente, não dá para lutar sozinho. Lutei por dois anos, perdoei o que a maioria das pessoas não perdoaria, mas infelizmente o meu casamento chegou ao fim por causa de uma doença psiquiátrica”.