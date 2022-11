Luxo e diversão: Este foi o feriado de Jojo Todynho ao lado das amigas

Nem o divórcio fez Jojo Todynho ficar em casa durante o feriado da Proclamação da República, celebrado nesta terça-feira (15). Quem acompanhou os últimos stories da famosa percebeu que ela resolveu ostentar em Angra dos Reis e, ainda, levou algumas amigas para aproveitar os dias de sol.

Pelas redes sociais, a famosa mostrou que está aproveitando a vida de solteira para se divertir em uma casa que já foi frequentada por Luciano Huck e Angélica e também o cantor sertanejo Gusttavo Lima, ou seja, não teve miséria durante o feriado prolongado da cantora.

Jojo Todynho passeia de iate em Angra dos Reis (Reprodução/@jojotodynho)

Durante a noite da última segunda-feira (14), Jojo aproveitou para dançar e cantar ao lado das amigas. Pelos stories, a vencedora de “A Fazenda 12″ perguntou se havia algum grupo de pagode disponível para fazer um show particular na casa luxuosa e, é claro, que ela conseguiu. Nos vídeos, ela aparece dançando, bebendo e fazendo biquinho e, além do samba, a famosa também se jogou no funk.

Casas escolhida por Jojo Todynho para aproveitar o feriado (Reprodução/@jojotodynho)

Já pela manhã, Jojo Todynho é vista com seus diversos maiôs de modelo asa-delta, que sempre chamam a atenção dos fãs nas redes sociais. Pelos stories, foi possível ver a funkeira se divertindo com as amigas em um iate, que ficou ancorado no píer particular da casa: “O meu bebê chegou, hein! Arrasta para cima. Eu estou para problema hoje, não fala comigo! Que delícia, mamãe”, disse ela.

Além das amigas, Jojo encontrou com Wesley Safadão, que estava em seu cruzeiro temático, o WS On Board: “Alô, Safadão, vamos invadir. Vamos assistir Safadão de graça. Se não for lá dentro é aqui”, brincou a famosa.

Com suas amigas, Jojo Todynho aproveita o dia de sol em Angra dos Reis (Reprodução/@jojotodynho)

Vale ressaltar que mesmo com o fim do casamento com Lucas Souza, alguns seguidores ainda questionam Jojo se existe a possibilidade de voltar com o militar. Mas, em suas redes sociais, a cantora já deu seu veredito: “Quando uma mulher chega e dá um ponto final, ela tem os motivos dela. Eu prefiro guardar os meus e peço para quem não está gostando que pare de seguir”.

