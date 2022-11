Fabrício Battaglini quase causa acidente no estúdio do “Mais Você”

Depois de quase levar uma bolada no “Mais Você”, Talitha Morete foi alvo de um novo objeto no programa desta terça-feira (15). Ao vivo, ela e Fabrício Battaglini, que substituem Ana Maria Braga, receberam uma artista do Cirque du Soleil e o repórter resolveu mostrar os dotes artísticos.

O quase acidente aconteceu quando Fabrício resolveu mostrar que sabia girar o bambolê no braço e, ao passar de um para o outro, o objeto saiu de seu corpo e voou na direção de Talitha, que reclamou: “Ontem eu levei uma bolada. Agora, eu quase levei um bambolê na cara”, disse ela, que deixou o colega sem jeito.

A brincadeira, no entanto, pode ter surgido nas redes sociais, já que alguns telespectadores falaram que o substituto deveria aprender: “Tem que colocar o Fabrício para dançar no bambolê”, escreveu uma fã do matinal.

Vale lembrar que o primeiro acidente envolvendo a apresentadora Talitha Morete aconteceu na segunda-feira (14), quando ela voltou ao “Mais Você” para substituir Ana Maria Braga. Logo no começo do programa, ela e Fabrício Battaglini receberam o jornalista Felipe Andreoli, que falou sobre a Copa do Mundo, que começa no próximo domingo (20), mas resolveu mostrar suas habilidades no futebol.

Talitha desviou, mas acabou levando um susto e quase soltou um palavrão ao vivo: “Cacet*, caralh*”, disparou ela, colocando a mão no rosto. Ao tentar disfarçar, Felipe disse que estava apenas “testando” o reflexo da famosa: “Quero ver se esse time tá com reflexo, é tradição aqui, já acertei a Fátima Bernardes e você viu que foi sem olhar”, disse ele, lembrando o episódio que protagonizou no passado durante o Encontro. “Eu esquivei bem, hein? Sou boa de esquiva”, respondeu Talitha.

Além de Ana Maria Braga, que está de férias, Louro Mané, o mascote do “Mais Você” também está ausente. A expectativa é que a apresentadora oficial volte em dezembro, durante os jogos da Copa do Catar.

