Com covid-19, Fátima Bernardes garante estreia do “The Voice Brasil”; entenda

Fátima Bernardes assume o comando do "The Voice Brasil" em 2022 (João Cotta/Globo)

A 11ª temporada do “The Voice Brasil” começa nesta terça-feira (15), após a exibição do capítulo inédito de “Travessia”, mas a estreia de Fátima Bernardes no comando do reality show também assusta a direção da TV Globo, que revelou que a famosa está com covid-19.

Em seu Twitter, a famosa confirmou a notícia, mas garantiu que o programa está garantido no horário nobre da Globo: “É verdade a notícia: testei positivo para covid pela primeira vez. Com 4 doses da vacina em dia, estou bem, mas sigo afastada do trabalho até negativar”, explicou a jornalista.

Mesmo com as audições às cegas gravadas, o susto causa um impasse na continuidade, já que a apresentadora, que foi diagnosticada na segunda-feira (14), precisa ficar afastada das gravações e dos demais compromissos que envolvem o programa.

Fátima Bernardes já gravou a primeira fase do "The Voice Basil 11" (João Cotta/Globo)

Segundo o site Notícias da TV, Fátima ficará afastada por alguns dias e, com isso, as gravações da fase das batalhas dos técnicos foram adiadas. Além disso, nos bastidores, a equipe do “The Voice Brasil” precisou correr para cancelar as passagens e hospedagens dos participantes que iriam para o Rio de Janeiro, onde as filmagens são feitas.

LEIA TAMBÉM: Ao vivo, ator Luis Miranda reclama do horário escolhido para o “Encontro”

Mesmo com uma boa frente de episódios gravada, a direção do reality musical também pensou em substituir Fátima Bernardes durante este período, mas a ideia não vingou.

Fátima Bernardes no palco do "The Voice Brasil" (João Cotta/Globo)

Durante uma visita ao “Encontro”, seu antigo programa na Globo, a apresentadora do “The Voice Brasil” disse que já gravou alguns programas: “Eu já gravei sete programas. Gravei a audição às cegas e uma parte da próxima fase. Você se emociona quando começa a conhecer as histórias das pessoas”, contou a apresentadora.

Além de Fátima Bernardes, o programa, tem a presença de Thaís Fersoza, mulher de Michel Teló, como repórter dos bastidores. Já Gaby Amarantos, Iza, Lulu Santos e Michel Teló são os técnicos da temporada que estreia nesta terça-feira (15).

LEIA TAMBÉM: “Um pedaço de carne”: Entenda a fala de Yasmin Brunet sobre assédio na Fórmula 1