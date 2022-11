Ao vivo, ator Luis Miranda reclama do horário escolhido para o “Encontro”

O ator Luis Miranda esteve no palco do “Encontro” e, durante uma conversa com Patrícia Poeta e Manoel Soares, o famoso disse que o programa da TV Globo passa muito cedo, deixando os apresentadores desconcertados.

“Este ‘Encontro’ vai ao ar muito cedo para quem teve um evento segunda-feira de noite”, brincou o humorista, ao falar do casamento de Dani Calabresa e Richard Neuman, que aconteceu na noite de ontem.

Neste momento, Manoel Soares estava mostrando a nuvem de palavras dos famosos, já que Tati Machado aproveita suas férias. O convidado também aproveitou para desejar toda a felicidade do mundo para o casal e disse que a festa foi muito boa.

Sob o comando do quadro, Manoel também ganhou destaque no Twitter, onde alguns fãs destacaram que agora ele tinha espaço no matinal da Globo: “Gente, que satisfação ver o Manoel falando no ‘Encontro’. Finalmente essa chata da Patrícia deu um espaço para o cara”, escreveu uma telespectadora.

O casamento de Dani Calabresa em São Paulo

A humorista Dani Calabresa, que deixou de ser contratada exclusiva da TV Globo, e o publicitário Richard Neuman se casaram em São Paulo na última segunda-feira (14) e fizeram uma cerimônia que reuniu os familiares e amigos.

Entre os famosos convidados estavam Nicole Bahls, Gabriela Prioli, Miá Mello, Paulo Vieira, Tiago Abravanel e Luís Miranda, entre outros, que aproveitaram os shows de Luan Santana e do grupo É o Tchan.

LEIA TAMBÉM: O retorno de Tiago Ramos em “A Fazenda 14″: Entenda esta nova polêmica

Juntos desde 2020, o casal viajou para a Disney em 2021, onde Dani foi pedida em casamento pelo publicitário. A temática foi usada também para fazer o vestido usado pela humorista, que optou por um modelo exclusivo de Lethicia Bronstein.

“O vestido da Dani foi idealizado para ser de princesa, mas uma princesa moderna, sexy, com romantismo, porque ela é muito apaixonada pela Disney. Então, eu quis trazer esse universo, sem ficar com cara de princesa de desenho animado”, disse a estilista ao GShow.

Este é o segundo casamento de Dani Calabresa, o primeiro foi com o humorista Marcelo Adnet, que trabalhou com a famosa na MTV Brasil e na Globo. O relacionamento dos dois chegou ao fim em 2017, após oito anos.

LEIA TAMBÉM: Atriz “Chocolate com Pimenta” deixou a Globo por causa deste motivo