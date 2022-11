“Travessia”: Brisa terá que se explicar para a polícia e Ari quer vingança

Em “Travessia”, Brisa (Lucy Alves) terá que se explicar mais uma vez para a polícia. No capítulo desta segunda-feira (14), a protagonista da novela da Globo terá uma briga com sua ex-sogra e uma viatura será chamada.

Tudo começa quando Núbia (Drica Moraes), que estará na casa de Dante (Marcos Caruso), e vê Brisa chegar no local: “Meu filho tá aqui?”, perguntará a maranhense, que leva uma patada da mãe de Ari (Chay Suede): “Não tá vendo que não tá?”, dirá ela, de uma forma bastante brusca.

Sem deixar a casa, Brisa continuará tentando descobrir o paradeiro de Tonho (Vicente Alvite), que vive com o pai e Chiara (Jade Picon): “Cadê Tonho, Dona Núbia?”, insistirá a jovem, que escuta que o filho está “muito bem guardado, visse”. Ela ainda faz mais uma afronta e diz que a criança está melhor que se tivesse sendo criada pela mãe.

Lucy Alves (Brisa) grava cena em Mandacaru, cidade cenográfica de "Travessia" (Fábio Rocha/Globo)

Sem muita paciência, Brisa parte para cima de Núbia e começa a falar algumas coisas para a ex-sogra: “Que trairagem? Não abre a boca pra falar o que a senhora não sabe”, responderá a protagonista de “Travessia”.

Com o clima cada vez mais quente, as personagens começam a trocar ofensas e Núbia chama a jovem de “égua”. Já Brisa diz que a mãe de Ari é uma “urubua”. Ao ouvir a discussão, , os vizinhos irão chamar a polícia para apartar.

Em "Travessia", Núbia (Drica Moraes) não quer perder a mordomia que ganhou ao "entrar" para a família de Guerra (Humberto Martins) (Divulgação/Globo)

Depois deste embate, Ari e Brisa devem travar uma batalha judicial pela guarda definitiva de Tonho. No capítulo desta segunda-feira (14) de “Travessia”, o arquiteto recebe o apoio de Guerra (Humberto Martins): “Não quero saber de marocagem nenhuma, já sei tudo o que eu tenho que saber e ela vai ter o troco”, dirá ele.

Núbia, que não gosta nada de sua ex-nora também aproveita para instigar a raiva do filho e diz que estará com ele em todos os momentos. Na cena, o personagem de Chay Suede dirá que Tonho não ficará com Brisa: “Com o Tonho ela não fica! Isso aí ela pode esquecer que não fica!”, afirmará Ari.

