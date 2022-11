Surto e sacrifício: Marido detalhou o “delírio psicótico místico” de Andressa Urach

Thiago Lopes, marido de Andressa Urach, foi às redes sociais e ao Youtube falar sobre o sumiço da famosa das mídias e assustou os fãs dela ao alegar que a ex-Fazenda está internada em uma clínica psiquiátrica após um surto, onde teria tentado sacrificar Leon, filho do casal.

“Foi um episódio bem assustador. Chegou a colocar a vida do Leon, a minha e a da minha mãe em risco. Durante o surto, ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac. Que o sangue e o sacrifício no altar. Não teve outra opção, eu tive que chamar o SAMU e a polícia para solucionar essa solução”, alegou.

Em seguida, ele afirmou que, após a internação, o pedido de divórcio e a guarda do filho seriam os próximos passos: “Os médicos constataram a necessidade de internação. É por isso que ela não está ativa nas redes sociais. Ela não está com acesso a nada. Com o borderline já era difícil, agora fica inviável o relacionamento social e até o casamento, por isso, eu estou entrando com o pedido de divórcio e a guarda do Leon”, afirmou o marido da famosa.

Em seu depoimento, Thiago Lopes revelou que a situação não é tão atual, já que Andressa Urach está internada há duas semanas em uma clínica psiquiátrica, depois de um “delírio psicótico místico”. Além disso, ele disse que está lutando sozinho e que já perdoou até o imperdoável para muitas pessoas.

“Eu queria noticiar que eu também, infelizmente, não dá para lutar sozinho. Lutei por dois anos, perdoei o que a maioria das pessoas não perdoaria, mas infelizmente o meu casamento chegou ao fim por causa de uma doença psiquiátrica”.

Segundo ele, Andressa o problema está sendo administrado com remédios e a famosa ainda não tem previsão de alta, já o filho segue em segurança: “O Leon está bem e eu espero que ela melhore com a administração dos remédios e que ela volte a ter uma vida normal. Espero que ela seja muito feliz e tenha muito sucesso, mas o nosso casamento, infelizmente, acabou”.

Em um novo vídeo, Thiago Lopes falou que conversa com Andressa: “Eu falo com a Andressa todos os dias. Ela está ciente de toda a informação que eu falei. Ela está melhorando. Eu não estou totalmente isolado. Sobre a internação não sou eu que decido, quem decide é a equipe médica”.

Ele disse ainda que mesmo separado, eles seguem unidos por causa do filho: “Sobre a separação eu já passei essa informação. Não quer dizer que eu vá abandonar a Andressa. Nós vamos conviver mesmo não estando juntos”.

Andressa Urach descobre transtorno

O transtorno de borderline foi descoberto por Andressa Urach em outubro de 2021. Segundo a famosa, é por causa dele que ela lida com mudanças radicais de comportamento.

Um dos momentos mais críticos foi durante a gravidez de Leon, quando ela foi retirada pela polícia da boate Gruta Azul, em Porto Alegre: “Além do borderline que Andressa foi diagnosticada, surgiram essas outras situações. Falta uma palavra final da equipe médica para saber do que se trata”, disse o marido.

Após surto, mãe de Urach critica Thiago

Em seu perfil do Instagram, Marisete De Faveri, mãe de Andressa Urach, rebateu os comentários feitos por Thiago Lopes. Segundo ela, o marido teria sua responsabilidade no surto da famosa.

“É fácil dizer por aí que ela surtou... Difícil é você falar a verdade! Que ela surtou porque você mentiu, enganou e brincou com ela. Quando for dar a sua versão, conta o motivo também”, escreveu a mãe da ex-Fazenda.

Família de Andressa Urach (Reprodução/Instagram)

Vale lembrar que Andressa já estava afastada de todos os seus compromissos e convívio social: “A empresária Andressa Urach, através de seus familiares, vem a público informar seu afastamento temporário por determinação médica, de suas atividades profissionais, devido a uma questão de saúde, que neste momento requer atenção integral. Em atendimento a essa determinação, ela ficará em repouso e tratamento, até que tenha sua saúde totalmente restabelecida”, escreveu.

