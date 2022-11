Sem Ana Maria, “Mais Você” deixou a cozinha e deu mais espaço para este tema

Ana Maria Braga está de férias e deve ficar longe do “Mais Você” até dezembro. Neste período, a veterana será substituída por Fabrício Battaglini e Talitha Morete, que também comanda o “É de Casa”, aos sábados.

Vale lembrar que os apresentadores substitutos já são conhecidos da audiência da Globo. Durante o período que Ana Maria ficou afastada por causa da Covid-19, a dupla também já precisou cobrir a titular do matinal.

Quem assistiu o “Mais Você” desta segunda-feira (14) já percebeu a diferença no café da manhã, que recebeu o jornalista Felipe Andreoli, que fala sobre esporte e, nesta semana, falou sobre o começo da Copa do Mundo de 2022, que acontece no Catar.

O afastamento de Ana Maria Braga não acontece desde a mudança de horário do matinal, que entrou no projeto “Super Manhãs da Globo”, que tirou Fátima Bernardes das atrações semanais para o horário nobre.

Mas, Ana Maria Braga não ficou fora do matinal. Ao falar da Copa do Mundo, Fabrício chamou uma reportagem da loira para o Fantástico, onde ela falou dos jogos da seleção brasileira.

“Eu preparei minha casa inteira para receber todos os meus amigos e a minha produção. Não é de hoje que o Brasil estava passando por problemas econômicos, mas naquela época [2014] tinha uma euforia”, falou a apresentadora.

Ana Maria de férias dnv? Mds #MaisVocê pic.twitter.com/fl0ROCRC8F — Brenno De Moura  (@mbrenno_) November 14, 2022

Depois de lembrar da Copa mais difícil para a equipe brasileira, que levou sete gols da Alemanha, Felipe Andreoli falou que neste ano o time está mais competitivo e forte e que Neymar Jr. também está muito disposto. No mesmo clima, Louro Mané mostrou como é feita a bola de futebol do campeonato mundial.

Vale destacar que ao retornar ao “Mais Você”, Ana Maria Braga pode desfalcar as manhãs da Globo, já que o seu programa pode ser tirado do ar para dar espaço para os jogos da Copa do Mundo, que começa no próximo domingo (20).

